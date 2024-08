Exclusivo! A música dos The Walks é material essencial de suporte de vida

Em Novembro do ano passado, os The Walks editaram Opacity (Lux Records), um álbum no mínimo surpreendente para quem até aí tinha acompanhado o percurso dos conimbricenses. Uma reinvenção, ou um alargar de horizontes? Uma mudança drástica de sonoridade, ou uma evolução óbvia para quem claramente já tinha demonstrado uma invulgar capacidade para construir canções capazes de ultrapassar o teste do tempo?



As respostas são afirmativas em todos os sentidos. Basicamente, em Opacity os The Walks não se restringiram e deitaram cá para fora tudo aquilo que sempre tiveram latente. E isso resultou num disco que os próprios definem como “dividido em dois momentos distintos que, porém, se complementam”. E justificam: “Os ambientes coloridos, caracterizados por guitarras simples, vozes ondulantes e uma percussão bem vincada, contrastam com um lado obscuro onde as guitarras musculadas e a voz hipnótica resultam num ambiente sonoro mais espacial. Essencialmente, retrata o equilíbrio daquilo que é a nossa história de vida”. Nem mais.

“I Guess”, novo single retirado do álbum – e cujo vídeo realizado uma vez mais por Sina Salimi podes ver acima – conta com a colaboração dos Ghost Hunt e pertence ao que a banda chama de “lado obscuro onde as guitarras musculadas e a voz hipnótica resultam num ambiente sonoro mais espacial”. Só que, por outro lado, transporta consigo também uma certa luminosidade, um sentimento de esperança de que, por mais perdida que a vida pareça, há sempre uma luz ao fundo do túnel. Sentimento que, aliás, o vídeo capta brilhantemente, transformando-o numa comovente metáfora sobre saúde mental, ansiedade e reintegração na sociedade.

Tudo isto assente numa melodia assustadoramente viciante – olá “Love Vigilantes” – guiada pelos sintetizadores etéreos dos Ghost Hunt, mas sem nunca se perder em devaneios sónicos que extrapolem o conceito clássico do formato canção. “I Guess” é de uma beleza tão desolada, como transcendental e isso nos dias que correm faz dela material essencial de suporte de vida.

