Exclusivo! Alen Tagus e a elegância em formato canção

De Paris a Sines numa canção pop escorreita, melódica, discretamente gingona, com sabor a férias, a piqueniques na mata e mergulhos no mar, mas, a um mesmo tempo, capaz de nos mandar directamente para a intimidade reconfortante de uma pequena sala de concertos, dessas que, ancoradas no mais puro espírito rock n’ roll, torna sempre mais suportável viver numa qualquer capital europeia. É mais ou menos isto que me apraz dizer depois de ouvir “Holiday”, do projecto Alen Tagus, umas poucas de vezes seguidas. Porque é a isso que a canção te obriga, que a ouças umas poucas de vezes seguidas.

Novo single (e novo vídeo, realizado por Miguel Pité do Amaral, que podes ver acima) do EP Paris, Sines, com data de lançamento prevista para 17 de Maio em todas as plataformas digitais, “Holiday” é assombrosamente viciante. Uma viagem lo-fi construída à base de camadas de guitarras em delay, baixo sincopado e uma melodia impossivelmente bonita e elegante. Um portento nascido da colaboração maioritariamente à distância entre o músico português Charlie Mancini, pianista e compositor de música para cinema e a artista francesa Pamela Hute.

O processo criativo do projecto é óbvio. Mancini grava bases instrumentais no seu estúdio em Sines, maioritariamente baixo e teclados, Pamela acrescenta-lhe voz, guitarra e baterias no seu estúdio no Sul de França. Depois vai tudo ao “forno” em Paris. A distância encurta-se com o talento de ambos. De Sines a Paris. Um tirinho. Uma melodia. Uma paisagem cinematográfica. Um frame de cada vez. A elegância em formato canção.

