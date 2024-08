Exclusivo! Captain Boy explica porque é que é melhor sair da festa antes do fim

Caixa de ritmos seca e desassombrada, guitarra suja, um eco fantasmagórico que aparece do nada a dada altura, a voz que espelha uma certa resignação perante a inevitabilidade do crescimento. Sabes que és adulto quando decides sair de uma boa festa antes do fim. Antes daquela desilusão revelada pelos primeiros raios de sol, pelo vazio de uma sala com cinzeiros cheios e copos e garrafas vazias, de uma pista de dança abandonada e chão pegajoso, quando és invadido pela dúvida se alguma coisa do que fizeste nas últimas seis horas teve algum sentido. Tu sabes como é a sensação. E também sabes que, muitas vezes, queres sair antes, sair em grande, quando tudo ainda é maravilhoso, cheio de esperança, o melhor sítio do Mundo, na hora mais certa do Mundo, com as melhores pessoas do Mundo. Não sais e depois já é tarde. Vais ficando, ficando, arrastando-te até ao arrependimento final.

Em “Balloons and Melodies”, Captain Boy sai da festa mais cedo. De uma festa à séria, com balões, melodias e uma rapariga que, como ele, não quer desilusões. Para isso já basta a vida real. Aquele que é o primeiro single do novo álbum do alter ego de Pedro Ribeiro, com data de lançamento prevista para este ano, é a materialização perfeita dessa decisão adulta e na maior parte das vezes acertada. Sair a tempo.

A tal caixa de ritmos seca e desassombrada, a guitarra suja, o eco fantasmagórico que aparece do nada a dada altura, a voz que espelha uma certa resignação perante a inevitabilidade do crescimento. Não me admirava se Captain Boy tivesse saído desta festa logo a seguir a acabar “Piano Fire”, dos Sparklehorse. Eu também sairia. Suado, atordoado, mas com a certeza absoluta de que, depois daquilo, nada iria ser melhor.

E é isto que é “Balloons and Melodies” (videoclip acima realizado por Bruno Carreira e filmado num só take). Uma tomada de decisão, uma recordação de um momento feliz, porque racional. Ir para casa e levar consigo a melodia. Uma porta de entrada para, avisa o músico, “um disco sobre memórias”. Capitão, zarpemos todos por esses mares bem conhecidos e busquemos neles o que na primeira vez não conseguimos encontrar. Estamos contigo!

