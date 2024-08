Exclusivo! Diron Animal quer levar-te para a noite… mas, se fores, é para dançar até cair

Se há pessoas de quem desconfio sempre são aquelas que, quando se lhes pergunta que música ouvem, respondem invariavelmente com o mentiroso “um bocadinho de tudo”. É ridículo. Ninguém ouve um “bocadinho de tudo”. E muito menos gosta de “um bocadinho de tudo”. Eu não ouço kuduro, o afro-house interessa-me pouco ou nada e há mais uma série de merdas que, para além de não ouvir, não suporto. Verdade seja dita, era gajo para passar na boa 365 dias a ouvir só um disco. Não acontece, mas podia. Era fácil.

Já para Diron Animal, duvido que fosse tarefa fácil, ou sequer possível. O músico angolano, nascido e criado em Cazenga e radicado em Portugal há coisa de uma década, não é gajo de uma música só, nem sequer de um estilo único. É, isso sim, dono de um estilo próprio. Algo que foi criando e desenvolvendo, depois de fazer parte de uma banda de música tradicional angolana, de um grupo de capoeira, de um projecto de hip-hop e depois de, finalmente, ter desembarcado no Kuduro com The Shine e na sua variação “rock tudo ao molho” com Throes + The Shine, que o levou a gravar três discos e a tocar por toda a Europa.

Ainda assim, duvido que Diron seja dos que respondem “um bocadinho de tudo”. Até aposto meio dedo mindinho em como, se não houver uma possibilidade – por ínfima que seja – de tirar o pé do chão, o Diron não papa. E, caramba, o “Rei das Festas” e “King do Kuduro” está coberto de razão. Neste Mundo filho da puta onde vivemos, haverá alguma coisa que valha mais a pena do que dançar?

“Tira o Pé”, novo single de Diron Animal – e segunda amostra de Pair, álbum com data de lançamento prevista para Junho, através da editora belga Rebel Up, depois de You and Me” com Moullinex – responde a essa questão da forma mais clara possível: NÃO. Com a colaboração de PONGO, ex-vocalista dos Buraka Som Sistema, e XPTO, a ordem aqui é para soltar o pé e abraçar a dança de todas as formas e feitios.

Gostes ou não gostes, ouças ou não ouças, uma coisa é certinha como o destino: se não fores um velho dos marretas como eu (e não és de certeza, porque só há dois), com “Tira o Pé” (cujo vídeo podes ver acima) Diron Animal vai fazer-te suar em bica e rebentar cada um desses jovens músculos tonificados. Até porque, se “vieste para a noite” e “não queres dançar”, se “vieste para a noite” e “não estás a beber”, “vieste para a noite, vieste fazer o quê?”.

