Exclusivo! MEERA à conquista do Universo com amor livre, soul, funk e uma canção contagiante

Não há um segundo de “Think Straight” que não te faça querer estar numa pista de dança. De preferência ao ar livre. De preferência com os teus amigos. Com todos os teus amigos. De preferência num fim de tarde prestes a transformar-se numa noite que promete ver o sol nascer. De preferência em qualquer parte do Mundo de onde depois possas partir para qualquer outra parte do Mundo. Visualiza isto. Dança. Ri. Ama pessoas. Abraça pessoas. Repete tudo outra vez. Sempre.

O novo single dos MEERA – último dos três que Cecília Costa, Jonny Abbey e Goldmatique se propuseram editar há um ano com selo Discotexas e cujo vídeo realizado por Ângela Bismarck podes ver acima – tem aquele poder de nos fazer sentir frescos, leves, os melhores bailarinos do Planeta, a saltar de nuvem em nuvem de algodão doce, do Brasil, ao Porto, de Xangai a Detroit, de Istambul a Atenas, com paragem para molhar os pés na melhor Ibiza que a história deixou para trás. Sem fronteiras, sem normas de género, sem a toxicidade da vida online que nos está a dar cabo da cabeça a todos.

Videos by VICE

Há uma electricidade palpável e contagiante em “Think Straight”. Tão palpável e contagiante que nos impele não só ao simples abanar de anca, como à total libertação hedonística pura. É uma canção pop, claro. Embalada numa electrónica carregada de soul e funk, óbvio. Soa a espaços ao melhor disco de finais dos 70 quando os 80 o levaram por caminhos mais plásticos, sem dúvida. A música do Verão que aí vem? De todos os verões que aí vêm? Se não for é porque o Mundo está pior do que pensávamos e os MEERA não terão outro remédio se não cumprir o destino que o futuro lhes promete desde que começaram a fazer música juntos: embarcarem numa nave espacial e partirem à conquista do Universo.

Os MEERA actuam dia 17 de Julho no Warm Up do Super Bock Super Rock, com curadoria Discotexas.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.