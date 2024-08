Exclusivo! Os Men On The Couch explicam-te o que acontece se morreres amanhã

“O que é que acontecia se morrêssemos amanhã? Ficava tudo igual? Iam chorar por nós? Faziam uma grande festa? Era bolo de quê?”. Às questões que colocam, os madeirenses Men On The Couch respondem desassombradamennte com uma canção pop tropical, metafísica, tão elegante e airosa, que olhamos para as respostas e vemo-las como a única forma possível de aceitar tudo isto que é ser humano: com um existencialismo ateu, com um sentimento de angústia que revela a nossa fragilidade humana em todo o seu esplendor.



O bolo é de limão, a festa será um festão, a tua cara-metade não deixará de sair e passado um mês ou assim voltará a sorrir. O Mundo continuará a girar e, enquanto te transformas em pó, a memória de ti vai-se desvanecendo lenta e suavemente. É a vida. Portanto, faz hoje o que tens a fazer hoje. Dança como se fosses morrer amanhã. Fode como se tivesses morrido ontem e ainda não te tivessem avisado.

Pela amostra, dos Men On The Couch podes esperar conforto melódico, soft rock em elevado estado de pureza e ilusão. Mas, também podes esperar tristeza, desolação, dor e descrença, desde que estejas pronto para te livrares de tudo isso com um leve gingar de anca. “Se Eu Morresse Amanhã”, single que anuncia Senso Comum, com data de edição prevista para Outubro – e cujo vídeo realizado por Paulo André Ferreira podes ver acima – é uma daquelas pérolas (neste caso, do Atlântico, literalmente) que tens que agarrar com força antes que a maré te leve a ostra.

É que, bem sabes, podes mesmo morrer amanhã! E depois? Como é que te safavas lá do outro lado sem ela?

