EXCLUSIVO! Sem aviso, Cavalheiro traz Xana de volta às canções

“Em jeito de efeméride, e um ano depois da edição do álbum Falsa Fé, lanço agora a canção ‘Ninguém Me Avisou’. É uma filha bastarda do álbum e, talvez por isso, diferente das suas outras oito irmãs. Trata-se de um dueto com Alexandra do Carmo, mais conhecida como Xana (a voz dos Rádio Macau), surgido de uma investida exploratória no mundo dos sintetizadores, guiada pela mão do Tony Visconti ao explicar como produziu o Heroes do Bowie”.

Assim, sem rodriguinhos nem o aviso prévio que nos podia ter ajudado a preparar o coração, Xana volta a entrar de rompante nas nossas vidas. O responsável pelo regresso e autor das palavras acima é Cavalheiro. A canção é uma pequena pérola (vê o vídeo acima).

“É como que uma canção biográfica, versando várias aprendizagens que constituem o pouco que sei, feitas invariavelmente à custa de erros e não de acertos. Contou com várias colaborações inestimáveis, primeiramente da Xana e da sua belíssima voz, do João Freitas na bateria, do José Pedro Vinagre na edição da letra, do Filipe Ferreira na produção, do Xavier Marques nas pacientes partes técnicas e do Flávio Aldo nas cordas”. Tiago Ferreira – “músico nascido no Porto, criado em Santo Tirso e exilado em Braga” – não diz mais sobre “Ninguém Me Avisou”, mas também não precisa.

Aos primeiros acordes é óbvio que estamos perante um momento único e emocionante. Trabalhado, denso, mas ainda assim, capaz de transmitir uma sensação absoluta naturalidade, como se tivesse sido escrita de propósito para este dueto e para a voz eternamente desassombrada de Xana. Há um antes e um depois dos Rádio Macau na música portuguesa e não só isso poucas vezes é reconhecido, como quase sempre é relativamente menosprezado.

Voltar a ouvir Alexandra do Carmo mais de 10 anos depois do último disco da Banda, Oito, não soa a nostalgia, mas a lufada de ar fresco e isso é, claro, “culpa” de Tiago Ferreira e da capacidade para escrever canções com histórias lá dentro. Daquelas canções de estrutura clássica, intemporais, melódicas, carregadas de emoções e sentimentos, de vida, do quotidiano e das suas pequenas trivialidades. À medida de Xana e do que é o seu próprio legado, quer nos Rádio Macau, quer a solo.

Bem-vinda de volta! Obrigado Cavalheiro.

Cavalheiro, assinala um ano da edição de Falsa Fé, com um concerto no Passos Manuel no dia 9 de Março e com o lançamento esta sexta-feira, 1, do novo single, “Ninguém Me Avisou”.



