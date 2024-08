Existe sim essa coisa de café demais, dizem cientistas

Você bebe muito café, né? Você revira os olhos para o cara do adesivo “Death Before Decaf” no MacBook dele, porque você é mais tipo “Death Wish antes de literalmente qualquer coisa, otário!”. Você conhece todos os hack do cardápio do Starbucks, e faz tempo que um barista escreve seu nome errado, porque todos eles te conhecem. (Na verdade, eles até sussurram seu nome por hábito ou medo antes de dormir.) A gente já sacou: você bebe muito café.

Mas o Dr. Ang Zhou e a professora Elina Hyppönen da University of South Australia dizem que determinaram quanto café é café demais, então talvez seja melhor largar essa xícara de espresso por um minuto. No estudo deles, que foi publicado recentemente no The American Journal of Clinical Nutrition, eles analisaram dados do Biobank do Reino Unido sobre 347.077 indivíduos entre 37 e 73 anos, e observaram qualquer associação entre seu consumo de café e risco de doenças cardiovasculares.

“A maioria das pessoas vai concordar que quando toma muito café, você vai sentir tremedeira, irritação e talvez até náuseas”, disse a professora Hyppönen. “Isso porque cafeína ajuda seu corpo a trabalhar mais rápido e mais pesado, mas também sugere que você pode ter atingido seu limite no momento. Também sabemos sobre um risco maior de doenças cardiovasculares como pressão alta, uma consequência conhecida do excesso de consumo de cafeína.”

A pesquisa deles se focou num gene chamado CYP1A2, que determina quão rápido nosso corpo metaboliza cafeína. Há duas variantes conhecidas nesse gene, a variante criativamente batizada de “lenta” e a igualmente criativa variante “rápida”; segundo pesquisa anterior, quem herda duas cópias da variante “rápida” pode quebrar cafeína quase quatro vezes mais rápido do que quem tem uma cópia da variante “lenta”. (Então sim, pode culpar os amigos se você não consegue mais sentir o rosto depois de dois espressos.)

DE QUALQUER MANEIRA, a professora Hyppöne disse que mesmo quem metaboliza cafeína mais rapidamente tem um limite para quanta cafeína pode consumir com segurança – que é cerca de meia garrafa de café por dia. “Para manter o coração e pressão arterial saudáveis, a maioria das pessoas deve limitar seus cafés a menos de seis xícaras por dia”, ela explicou. “Baseado nos nossos dados, seis é o ponto de guinada onde a cafeína começa a afetar negativamente seu sistema cardiovascular.”

Comparado com pessoas que se limitam a razoáveis uma ou duas xícaras por dia, os indivíduos que bebem seis ou mais xícaras têm um aumento de 22% no risco de desenvolver doenças cardiovasculares. (Uma coisa interessante, pessoas que não bebem café ou que só tomam descafeinado também têm um risco ligeiramente mais alto – 11% e 7% respectivamente – comparados com consumidores moderados.)

O Science Daily diz que essa é a primeira vez que pesquisadores colocaram um “teto” no consumo diário de café, em relação a saúde cardíaca. Provavelmente o estudo se foca em xícaras de café normais, então ajuste seu Death Wish de acordo.

