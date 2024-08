Explorando os prazeres do sexo na menstruação

É fácil separar os mimizentos dos caras realmente lendários com a opinião deles sobre sexo na menstruação.

Por várias razões – mas principalmente porque homens cisgênero não menstruam – menstruação continua sendo um assunto tabu, com “sexo menstrual” sendo um problema para muitos homens. Então se um rapaz topa transar quando você está de chico, é incrível – não só porque fazer sexo durante a menstruação é muito bom, mas porque isso mostra maturidade (ou pelo menos uma atitude ambivalente) com menstruação que muitas vezes falta entre homens heterossexuais.

Mas essa não é uma questão de transar com alguém que tem fetiche com menstruação. É sobre não ficar na seca uma semana de cada quatro do mês.

Tem um sentimento comum entre pessoas que menstruam que, muitas vezes, sexo na menstruação é melhor que sexo nos outros dias. Seria um desejo primordial de transar quando você tem menos chance de ficar grávida? A emoção de destruir valores patriarcais? As duas coisas?

Algumas pessoas dizem que seu corpo parece mais alerta e sensível durante esse período do mês. Lani, 25 anos, me disse que seu desejo sexual só chega quando a menstruação desce. Eden, 26 anos, tem uma história parecida: “Me sinto mais no clima para transar quando estou menstruada. Toda vez que faço sexo na menstruação, eu gozo – é simplesmente mais gostoso”.

Sob certas condições, sexo pode iniciar uma menstruação, ou torná-la mais curta. A explicação médica oficial pra isso é que as contrações uterinas durante um orgasmo “facilitam ou aceleram o fluxo inicial leve” ou “empurram os conteúdo uterinos mais rápido”, e por isso também a masturbação é um método altamente recomendado para aliviar a TPM.

Mas muita gente descreve esse fato assim:

https://twitter.com/woobackbvby/status/1034960651326771203

Se seu pau não começar minha menstruação mais cedo, baixe a voz pra falar comigo

Enquanto todo mundo e até sua vó (que não menstrua mais, mas lembra bem como era) diz que sexo menstrual é o melhor sexo, o Dr. Rashid Bani – diretor da Your Sexual Health e clínico geral – discorda.

“Obviamente não é impossível desfrutar do sexo enquanto você está menstruando, mas de um ponto de vista físico, a menstruação não melhora o sexo em si”, ele explica. “Os níveis hormonais geralmente estão mais baixos durante a menstruação, o que em teoria teria o efeito de diminuir as sensações, respostas e desejo sexuais do que eles são normalmente. Isso também pode tornar a vagina mais sensível à fricção, criando menos lubrificante natural do que normalmente durante o sexo.”

Bom, eu geralmente não discutiria com um profissional da medicina, mas a opinião de Bani não leva em conta que sangue menstrual é um dos melhores lubrificantes que o corpo pode fornecer. Louise, 33 anos, disse que a viscosidade do sangue menstrual ajuda mesmo nessa questão: “O sangue te deixa mais lubrificada, o que é muito bom! Tipo, independente da lubrificação normal, a sensação de estar super molhada só me deixa mais excitada”.

“O tabu de fazer sexo durante a menstruação pode ser uma razão para as pessoas acharem isso mais prazeroso, já que algumas pessoas consideram se envolver numa situação que parece proibida a coisa mais excitante”, sugere Bani.

E faz sentido – todo mundo gosta de dar uma espiada na catota depois de assoar o nariz, então por que você não ia querer cavalgar um pau com a possibilidade de ver ele todo manchado de sangue?

Eden concorda com esse sentimento, mas acha que não é quebrar um tabu que a excita – e sim porque seu parceiro está com tanto tesão que não liga pro sangue. “O fato é que isso é visto como nojento, mas quando você tem um cara que não se importa, é um tesão”, ela explica. “Isso significa que o cara está simplesmente interessado em te comer, e coisas frívolas como menstruação não o incomodam. As mulheres são socializadas para ter vergonha de menstruar – manchar sem querer a cama de alguém, ou algo assim – então é muito excitante quando um homem não dá a mínima pra isso.”

Se você já chegou naquela cena de I May Destroy You onde o caso de uma noite da Michaela Coel brinca com o coágulo menstrual dela na mão, você vai entender melhor o ponto de vista da Eden.

A ciência diz que estar menstruada não deveria tornar o sexo mais prazeroso, mas se esse é o caso, a ciência não importa. Estar com alguém que não apenas te aceita, mas realmente quer te comer quando você supostamente está no seu período mais nojento? É aí que está o tesão.

