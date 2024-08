Extremamente loira e perturbadoramente jovem: a anatomia de um relacionamento de Leonardo DiCaprio

No final de maio, Leonardo DiCaprio fez sua peregrinação anual para o Festival de Cinema de Cannes, mais conhecido simplesmente como Cannes. O astro de Hollywood de 44 anos não costuma faltar, tendo um filme pra promover ou não – mas este ano ele estava lá para a estreia do filme de Quentin Tarantino Era Uma Vez em Hollywood, que ele estrela com Brad Pitt e Margot Robbie. Mas com base numa observação cuidadosa das atividades dele nos últimos anos, parece que a principal razão para Leo ir pra Cannes todo ano é pra passar tempo com modelos, que congregam no festival de 12 dias e nos iates podres de chique que o cercam.



Este ano, Leo foi ao festival com sua namorada de um ano e meio, a modelo de 21 anos Camila Morrone. Como de costume, ele não a identificou como sua namorada para a imprensa ou atravessou o tapete vermelho com ela em nenhum evento. (Ela foi à estreia de EUVeH, mas postou fotos no tapete vermelho separadamente.) Mas ele passou um tempo de qualidade com ela na França, como ficamos sabendo pelo Daily Mail; o tabloide britânico publicou essas fotos marcantes de Leo e Morrone interagindo depois de um almoço no exclusivo Hotel du Cap-Eden-Roc. A manchete: “Leonardo DiCaprio, 44 anos, prova que é o namorado do Instagram definitivo enquanto fotografa a namorada Camila Morrone, 21 anos, durante uma rara aparição em Cannes”.

Videos by VICE

Leonardo DiCaprio now knows: You either die a hero or live long enough to become an Instagram boyfriend pic.twitter.com/rKb9REAcjN — Andrew Gruttadaro (@andrewgrutt) May 19, 2019

As fotos provocaram uma onda de interesse nas redes sociais porque retratam Leo, bom, parecendo realmente interessado na mulher com quem está saindo. Nas últimas duas décadas, ele namorou dezenas de modelos, principalmente loiras, com menos de 25 anos (a exceção sendo Blake Lively, uma atriz loira que em certo ponto teve um contrato com a Chanel). Mas ele raramente menciona as garotas na mídia, ou mostra um excesso de emoção por elas em público. Lembra da Toni Garrn? Nina Agdal? Kelly Rohrhach? Erin Heatherton? Leo já apareceu nos tabloides com todas elas – curtindo em iates na Europa, andando de bicicleta em Nova York – mas nunca falou sobre nenhum desses relacionamentos publicamente. Como resultado, o público começou a pensar que a afinidade dele por modelos jovens, quase exclusivamente loiras, da Victoria’s Secret e/ou Sports Illustrated, era um fato da vida. Ele recebe todos os benefícios de ser associado com jovens mulheres atraentes, mas nunca tem que se explicar quando o relacionamento acaba, ou quando ele começa a sair com literalmente adolescentes. Mas os dados são impressionantes, o que explica por que esse gráfico viralizou no Reddit em março:

Leo vai envelhecendo, mas suas namoradas continuam tendo a mesma idade. E elas nunca, nunca falam sobre ele com a imprensa. Como ele conseguiu manter esse equilíbrio nos últimos 20 anos? Acenda seu cigarro eletrônico e vamos dar um rolê de bike pelo túnel do tempo.

Conhecendo modelos em Cannes

Quando está solteiro, Leo vai para Cannes conhecer novas modelos. Quando está num relacionamento, ele traz a modelo com quem ele está saindo, e também conhece novas modelos. Baseado numa pesquisa em tabloides, essa tendência começou em 2011, quando Leo foi para o festival logo depois de terminar com a modelo de então 25 anos Bar Refaeli. No festival daquele ano, ele conheceu e se pegou com Lively, 23 anos na época, num iate. (Eles tiveram um caso breve, aí ela largou dele para ficar com Ryan Reynolds.) Em 2016, ele conheceu a modelo da Sports Illustrated Nina Agdal no festival e começou a namorá-la, só pra terminar alguns dias antes do Cannes do ano seguinte (ela tinha feito 24 anos, aparentemente perto demais do limite de idade do Leo para suas namoradas – 25). Ele foi sozinho para o festival, assim como Morrone, então com 19 anos. Eles começaram a namorar oficialmente seis meses depois. (Morrone por acaso é ex-filha postiça do amigão de Leo, Al Pacino.)

Leo nunca discutiu publicamente sua estratégia para conhecer mulheres, mas segundo uma modelo corajosa que falou sobre isso com o Cosmo, ele criou quase uma ciência. Em 2015, a revista feminina entrevistou um grupo de modelos de roupa de praia da Sports Illustrated, e perguntou a elas sobre o Leo. A modelo Ashley Smith disse que viu Leo pegar uma modelo em Cannes no ano anterior. “Vi ele numa festa. E ele literalmente apareceu, tipo, vestido casualmente. Ele estava usando um boné de basebol”, ela disse. “Todo mundo estava de smoking, mas ele veio de boné, ficou na festa cinco minutos, encontrou uma garota e foi embora. Parabéns, Leonardo! Eu queria cumprimentar ele com um toca aqui, mas não conheço ele pessoalmente, né, então não fiz nada.”

Claro, Cannes só acontece uma vez por anos, então Leo encontrou outras maneiras de conhecer modelos. Em 2017, o The New York Daily News publicou um relato fascinante sobre como Leo estava lidando com a cena noturna depois do movimento #MeToo. Essa era a vibe de uma festa de Halloween algumas semanas depois que surgiram as notícias sobre Harvey Weinstein:

“Os convidados da festa de Halloween em Lower Manhattan estavam comentando que Leonardo DiCaprio não tinha abordado nenhuma das lindas mulheres da festa de cerca de 40 pessoas, que estava cheia de modelos que pareciam fazer o tipo dele. ‘Ele chegou com cinco amigos, usando um boné de basebol, e não falou com ninguém fora do grupo’, segundo um convidado. ‘Nin, guém.’”

Disseram que mesmo quando os ’embaixadores’ de DiCaprio rodavam pela festa, eles pediam educadamente o cartão de visita das mulheres que conheciam, depois voltavam a socializar só entre eles.”

Apesar do Daily News ter enquadrado o relato como o Leo mudando seu comportamento, é bem documentado que ele usa seus amigos para ajudá-lo a pegar modelos desde que tinha vinte e poucos anos. (O “Pussy Posse” entrou em ação nos clubes noturnos de Nova York nos anos 90, e os principais tenentes de Leo ainda são leais a ele depois de todos esses anos: Aqui Tobey Maguire leva duas modelos para tomar café com Leo no outono de 2017, logo antes de Leo começar a namorar Morrone. Maguire, por sua vez, se divorciou da esposa Jen Meyer em 2016, e foi visto pela última namorando uma… modelo de 26 anos.)

The girlfriend experience

Mas o que acontece com uma modelo depois que Leo oficialmente a considera uma namorada? Não é que ele esconde totalmente a moça. No último um ano e meio, paparazzi conseguiram fotos de Leo e Morrone num iate em Antibes, mergulhando em Positano, e assistindo shows no Coachella. (Estranhamente, o casal ainda não foi flagrado andando de bike em Nova York – uma das atividades de verão favoritas do Leo – mas deve aparecer uma hora.) Apesar dessas aparições públicas, Morrone, atriz iniciante que tem seu próprio filme no Cannes deste ano, nunca discutiu seu relacionamento numa entrevista ou postou sobre o Leo no Instagram, onde ela tem 1,7 milhão de seguidores.

E neste ponto, os jornalistas nem tentam mais perguntar pro Leo sobre sua vida privada. (Pelo que sei, a última vez que Leo discutiu sinceramente sobre “se apaixonar” foi numa entrevista em 1994.) Hoje em dia, quando realmente fala com a imprensa, ele tende a se focar quase que exclusivamente em seu trabalho contra o aquecimento global na Leonardo DiCaprio Foundation, e em seus filmes. Isso provavelmente dado uma combinação de sexismo (homens da idade dele geralmente ouvem a pergunta “Quando você vai se assentar e ter filhos?” muito menos que as mulheres na mesma posição), e de que Leo emprega uma poderosa firma de relações-públicas de Hollywood, a Sunshine Sachs. A última vez que alguém perguntou diretamente sobre sua vida romântica, foi numa entrevista para a revista Parade em 2016. (Ele deu uma resposta negativa curta.)

Há o rumor de que as mulheres que namoram Leo assinam um tipo de contrato de confidencialidade, já que nenhuma delas já deu um entrevista falando dele ou fez fofoca nos tabloides depois que eles terminaram. (É muita gente para manter calada, especialmente em Hollywood.) Mesmo que nenhum repórter tenha conseguido botar as mãos num contrato desse tipo, em 2017, o Los Angeles Times analisou os contratos de confidencialidade que DiCaprio fazia seus empregados assinarem em sua produtora, Greenhour Corp. Os contratos eram “excessivos”, disse um especialista, impedindo que os empregados revelassem qualquer “informação confidencial” sobre Leo. “Informação confidencial, segundo o documento, inclui informação sobre o ator, sua família e amigos, seus negócios e até ‘a existência de relacionamento de trabalho/pessoal com DiCaprio’”, relatou o Times. “O documento continua apontando uma longa lista de ‘material ofensivo/inapropriado’ que também é confidencial.”

Se Leo faz ou não as modelos de sua órbita assinarem um contrato oficial, a maioria tem hesitado discutir seu relacionamento com ele na mídia. Na entrevista da Cosmo mencionada antes, a modelo Lily Aldridge, que nunca nem saiu com Leo, se fecha visivelmente quando perguntam sobre ele. A colega Gigi Hadid interrompe para dizer que Aldridge e Leo são amigos, mas a própria Aldridge não comenta e simplesmente concorda com a cabeça.

O que acontece quando alguém desobedece as regras?

Em pouquíssimas ocasiões, uma das namoradas de Leo compartilhou publicamente informação sobre suas experiências com ele. No verão de 2013, Leo, então com 38 anos, estava namorando a modelo Toni Garrn, e deu a festa de aniversário de 21 anos dela em sua mansão em Hollywood Hills. Como os jovens costumam fazer, alguns dos amigos dela tuitaram e instagramaram fotos da festa. A blogueira veterana de fofocas Lainey Gossip então compartilhou essas fotos no site dela, até receber um pedido para removê-las. A maioria dos amigos que postaram essas fotos também as deletaram logo depois, apesar de eu ter encontrado duas ainda online – uma foto em grupo e uma foto de uma amiga de Garrn posando com o cachorro de Leo, Django.

Alguns meses depois do vazamento das fotos, Leo terminou com Garrn, e foi imediatamente visto saindo de um clube de Miami com vinte mulheres.

Uma das únicas ex-namoradas de Leo que realmente falou sobre namorá-lo é sua ex mais famosa (e portanto, poderosa): Gisele Bündchen. E ela esperou 14 anos para fazer isso; o casal terminou em 2005. Em uma entrevista para a revista Porter em fevereiro, ela disse que terminou com Leo depois que decidiu cortar as baladas para lidar com sua ansiedade.

“Eu não queria mais me entorpecer com cigarro, bebidas e trabalho demais, eu estava cada vez mais consciente das coisas que escolhia não ver”, ela disse. “Só eu queria procurar uma coisa mais significativa enquanto ele continuava o mesmo? No final das contas, infelizmente, a resposta era sim.”

Leo não respondeu.

Tem uma dica sobre este ou outro mistério de celebridade? Mande e-mail pra Allie em ragtime@vice.com, ou fale com ela pelo Twitter.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.