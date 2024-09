“Eye of the Sun” do Fantasma é uma Obra-Prima do Realismo Mágico

“Existe algo de sobrenatural em todo mundo do grupo. Galera sempre trocando histórias malucas”, diz o produtor Spoek Mathambo sobre a sua banda electro-Zulu, Fantasma. Além dele, também estão na jogada DJ Spoko (que produziu “Township Funk“), o baixista maskandi Bhekisenzo Cele e o guitarrista roqueiro psicodélico Andre Geldenhuys, formando assim um dream team musical sulafricano. “Existem muitas personalidades emergindo em ‘Eye of the Sun’”, continua Mathambo, “mas nós apenas tocamos e tudo aconteceu naturalmente.”

O interesse coletivo do Fantasma em tudo que é estranho e vagamente místico fica evidente no clipe de “Eye of the Sun”, destaque psicodélico do EP de estreia do grupo. Zanzando por uma paisagem acre, repleta de bolas de cristal flutuantes, cabeças sem corpos e um céu neon, o vídeo desenrola como visões de um místico perdido no deserto (ou alguém que tomou litros de ayahuasca). A mistura ambígua de imagens podem ter sido inspiradas pela própria busca espiritual do grupo durante as gravações do EP. “Teve esse dia esquisito em que vimos uma enorme cobra, uma baleia e, do nada, um arco-íris”, relembra Mathambo. “As paradas ficam bem sinistras e sobrenaturais às vezes.”

O EP Eye of the Sun tá nas ruas.

