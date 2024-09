A marca Pyer Moss trouxe o Black Lives Matter de volta à passarela

Modelo com um cartaz com o último tuíte do ativista do Black Lives Matter MarShawn McCarrel, no desfile da Pyer Moss na NWFW. Todas as fotos por Jonhathan Gardenhire.

Sábado passado, a marca do estilita Kerby Jean-Raymond, a Pyer Moss, mostrou sua coleção de Outono/Inverno 2016 “entre a cruz e a espada”. Kerby apresentou uma coleção de casacos oversize, leggins com shorts combinando, macacões puff e camisetas com frases fortes – “Você não tem amigos em LA”, por exemplo – em letras pretas. Erykah Badu, que comandou a apresentação das peças, manifestou fisicamente o tema na maneira como enrolou pedaços de fita adesiva branca nos coturnos dos modelos e nas linhas paralelas que apareceram pela coleção.

O evento continuou a tendência de Kerby de usar a moda para destacar questões que vão além das passarelas. Para abordar a depressão, Jean-Raymond abriu o desfile com um coro de cantores de ópera usando aventais de hospital da Pyer Moss, que fizeram uma ária de “Trap Niggas” do Future. Os modelos também usaram bonés e toucas com botons com marcas de remédios, como “Xanax” e “Oxy”. Enquanto o coro continuava criando uma armadilha operística musical, um modelo usando camisa e calça jeans combinando fechou o desfile, atravessando a passarela com um cartaz que dizia “MEUS DEMÔNIOS VENCERAM HOJE, ME DESCULPEM”.

Videos by VICE

O momento teve um duplo sentido. Isso evocava a triste realidade da depressão que às vezes leva ao suicídio, mas também representava uma continuação clara do tema Black Lives Matter da coleção Primavera/Verão 2016 da marca. O cartaz era uma referência ao suicídio recente de MarShawn McCarrel, ativista do Black Lives Matter que se matou com um tiro nos degraus da Assembleia Legislativa de Ohio.

Veja abaixo mais fotos dos bastidores do desfile, que foi a estreia de Erykah Badu como fashion stylist.

– Antwaun Sargent





Tradução: Marina Schnoor

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter e Instagram.



Kerby Jean-Raymond nos bastidores do desfile da Pyer Moss no NWFW.