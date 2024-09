O Fatima Yamaha fez um remix ensolarado do novo single do Metronomy

Ainda tá sentindo a ressaca do feriadão, né? Parece que foi ontem que você tava assistindo vídeos bobos no YouTube e recolhendo farelo de salgadinho do seu lençol. Agora, você está se perguntando quanto tempo você consegue se esconder no banheiro do trabalho sem ninguém dar falta. Mesmo assim, o dia não está tão ruim. Por que? Porque saiu um remix fantástico do Fatima Yamaha para a primeira faixa divulgada do novo álbum do Metronomy!

Summer 08, que será lançado dia 1º de Julho pela Because Music, provavelmente será outro disco que você poderá usar de trilha sonora para churrascos, festinhas em casa, viagens à praia, pique-niques — qualquer lugar onde você pode encontrar pessoas que tenham os dois ouvidos funcionando e vontade de se divertir.

Quando descobrimos que o mago alemão colocaria suas mãos na nova faixa, ficamos empolgados demais. Na verdade, ficamos tão empolgados com o fato de que Fatima Yamaha remixaria o Metronomy que tivemos que colocar nossas cabeças na geladeira da redação por um tempo. Aí voltamos às nossas mesas e escutamos o remix, e ficamos tão animados que tivemos que voltar à geladeira. O funk suave, nervoso e incostante do Yamaha é o par perfeito do pop de Joe Mount. Essa é a dupla perfeita do hit de verão, e você pode escutá-la com exclusividade aqui no THUMP.

