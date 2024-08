Fazer perguntas pros amigos no Instagram é totalmente banal e eu amo isso

Conforme as mídias sociais evoluem, cada vez mais suja pelos piores e mais fortes impulsos da humanidade, qualquer usuário com um pingo de autoconsciência tem que se questionar: O que caralhos eu ainda estou fazendo aqui? A nova ferramenta do Instagram, um sticker que você pode adicionar aos seus stories que convida seus seguidores a te fazerem perguntas, dá algumas respostas, mesmo que elas não sejam exatamente bonitas.



Diferente de seus antecessores como o Formspring e o Honesty Box, o recurso AMA (Ask Me Anything) do Instagram escapa da inevitável feiúra das perguntas anônimas revelando a identidade de quem pergunta a quem responde, mas mantendo seus nomes anônimos se você decide postar sua resposta. Usar essa ferramenta me lembra de tempos passados quando eu genuinamente curtia conversar com estranhos na internet através desses sites de pergunta e resposta.

“A linguagem é um parasita?” um seguidor indagou uma vez. (“Não, é liberdade!!” Eu respondi.)

“Você é policial?” outro perguntou. (“Sim e você acaba de ser preso por perguntar” Declarei.)

Assim que o Instagram lançou a ferramenta, naturalmente houve um dilúvio de olhos se revirando por todos os lados nas redes sociais. “Não consigo nem começar a falar sobre o quanto ninguém se importa com as suas respostas no instagram,” um usuário do Twitter opinou. “É horrível e precisa ser descartado o quanto antes,” outro usuário resmungou. “O Ask.fm viveu e morreu em 2014, a gente não precisa trazer essa merda de volta,” um terceiro reclamou.

“É a coisa mais invasiva, desagradável,” Taylor Lorenz, um escritor de tecnologia do Atlantic, me disse. “Eu costumava ser capaz de achar divertido, atualizações em tempo real sobre as vidas dos meus amigos, agora é só tela atrás de tela de perguntas estúpidas e respostas chatas. Encher seus amigos com uma infinidade de perguntas em benefício de si mesmo é uma passagem só de ida para a terra do unfollow para mim.”

Embora seja irritante ver uma enchente de respostas banais a perguntas vazias, eu gosto da ferramenta justamente pela falta de vergonha. Nós postamos porque somos obcecados por nós mesmos. Usamos as mídias sociais porque somos animais que querem as pessoas prestando atenção na gente. Gostamos de pensar sobre nós mesmos e saber o que as outras pessoas pensam da gente. É por isso que seus amigos não se cansam da ferramenta “me faça uma pergunta” e também é por isso que você está de saco cheio. Quando seus amigos postam 106 stories respondendo perguntas bestas sobre seus filmes, cores ou comidas preferidos, eles não estão nem fingindo alcançar outra audiência que não sejam eles mesmos.

As exibições descaradas de narcisismo que a mídia social incentiva são mais interessantes quando envolvem qualquer outra coisa, como uma anedota sobre seu dia ou uma observação legal sobre um meme viral. Com esse novo recurso do Instagram seu conteúdo é, sem vergonha nenhuma, sobre você, você, VOCÊ e mais ninguém, e a transparência disso é um pé no saco pra uns – mas para pervertidos como eu, absolutamente divina.

A ferramenta nos mostra o que somos. E se você não curte isso, talvez seja a hora de deslogar.

