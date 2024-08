Femme Fatales do Terror em imagens assombradas

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

O realizador francês Jean Rollin foi o mestre do terror sexy e pecaminoso. As suas vampiras luxuriantes e mortos-vivos ingénuos, definiram o Fantastique, um género muito europeu, em que o terror, o sombrio, a magia, a psicologia, a ciência e o primitivismo se intersectam. Dos anos 60 até ao início do século XXI, Rollin nunca parou de fazer os seus filmes macabros, centrados em mulheres sombrias e poderosas, transgressoras na sua liberdade sexualidade e beleza monstruosa, que escolhem a subversão e o perigo, em detrimento da vida doméstica mundana.

Amizades femininas muito próximas, que desabrocham em romance, são o ponto fulcral de muitos dos seus enredos. Em The Shiver of the Vampires (1971), uma vampira seduz uma jovem noiva, que acaba por rejeitar o seu marido e renegar aos aborrecidos e burgueses anos de vivência doméstica que, muito provavelmente, a esperam. O esquema repete-se em filmes como Requiem for a Vampire (1971) e Two Orphan Vampires (1997), mas, em vez de ser apenas uma simples distração enquanto duas mulheres esperam pelo romance ou pelo casamento, como em Dracula, habitualmente as protagonistas usam esta ligação como um bastião contra o mundo exterior.

Talvez por causa do foco no erotismo feminino, as mulheres tendem a olhar para os filmes de Rollin de uma forma diferente dos críticos masculinos. “Muitos dos filmes de Rollin são sobre amizade entre mulheres, que muitos dos críticos homens definem tipicamente como affairs lésbicos”, diz Kier-La Janisse. Ela e Samm Deighan editaram recentemente um livro de ensaios em que cinéfilas analisam o trabalho do realizador francês, intitulado Lost Girls: The Phantasmagorical Cinema of Jean Rollin .

Numa homenagem às sensibilidades macabras de Rollin e à sua utilização transgressora do terror para atormentar em vez de simplesmente assustar, a dupla de irmãs artistas-curadoras Kelsey e Rémy Bennett encenaram uma sessão fotográfica feminina vampiresca. A partir das suas experiências de terem vivido um ano afastadas em East Village e da criação conjunta de arte, as manas Bennett produzem uma série de imagens espectrais e luxuriantes, que exploram o lado mais negro da sua vida como irmãs.

Fotografado por: Kelsey Bennett (@kelseybennett_66)

Direcção Artística & Styling: The Bennett Sisters & Maggie Dunlap (@maggiedunlap)

Protagonistas: Sheila Vand, Rémy Bennett, artista Maggie Dunlap, Coryn Nadeau, e artista Nicole Nadeau

Guarda-roupa: Batsheva Dresse

