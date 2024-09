Larry Levan e o Paradise Garage vão finalmente virar um filme

Um filme sobre o Paradise Garage, o renomado clube nova-iorquino que fechou em 1987, e seu exaltado DJ residente Larry Levan, está a caminho. Paradise Garage está sendo dirigido por Jonathan Ullman, que também fez um mini-documentário em 2014 sobre uma festa de rua que homenageou o legado de Levan na localização original do Garage, no bairro Soho. O trabalho mais recente do diretor nova-iorquino é Trouble in the Heights, de 2012, um conto angustiante sobre a criminalidade de Manhattan estrelado por Rayniel Rufino.

Kobna Holdbrook-Smith, o ator e narrador de audiobook britânico, estará no papel de Levan, e Rufino será Joey Llanos, um ex-membro da equipe do Garage. David Depino, DJ do Paradise Garage, é o produtor associado do filme.

Durante os dez anos em que o clube esteve aberto, Levan e o Paradise Garage criaram a cultura da tolerância e do som contagiante nas raízes da dance music. No site do filme, o diretor escreve que “as contribuições [de Larry Levan] vão muito mais longe que apenas sua seleção de músicas no Paradise Garage… Era sua audácia como DJ e remixer que o tornou querido por gerações de fãs ao redor do mundo.” O filme ainda não tem uma data de lançamento definida.

