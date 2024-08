Finalmente temos um novo trailer de “Ocean’s Eight” e a coisa promete

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

O remake de Ocean’s 11, de Steven Soderbergh, de 2001, é definitivamente um dos melhores filmes de grandes assaltos, ao lado de Rififi, The Killing e aquele Fast and Furious em que Vin Diesel rouba uma merda qualquer no Brasil. Infelizmente, o franchise de Soderbergh perdeu um bocado o fio à meada, com umas sequelas – 12 e 13 – que são, respectivamente, complexa e parva e depois um bocadinho melhor, mas ainda assim um bocado parva.

Videos by VICE

Mas, na passada quinta-feira, a Warner Bros. lançou um novo trailer para o reboot em versão feminina de Ocean’s, Ocean’s Eight, e parece que a coisa pode, finalmente, chegar onde os últimos filmes da saga não conseguiram – ou seja, ser muito, muito divertida.

Como no primeiro trailer, que vimos no fim do ano passado, o novo apresenta-nos Debbie Ocean (Sandra Bullock), irmã afastada da personagem de George Clooney, Danny Ocean – que é a nova mastermind do assalto. No entanto, esta Ocean não está interessada em roubar casinos, como o irmão. Ela tem os olhos postos no Met Gala, em Nova Iorque, onde planeia roubar uma jóia muito, muito, muito valiosa.

Claro que ela não consegue fazer isto sozinha, por isso recruta uma equipa de – sim, adivinhaste – sete outras pessoas. O elenco está ao rubro com Sarah Paulson, Mindy Kailing, Helena Bonahm Carter e Rihanna, que interpreta o papel de uma hacker chamada 9-Ball e que parece ter, constantemente, uma reserva de bolas de bilhar à mão. Juntas, vão de alguma forma roubar o colar de diamantes do pescoço de uma celebridade chamada Daphne Kluger (Anne Hathaway). Por alguma razão, James Cordon também anda por lá.

“Porque é que tens de fazer isto? pergunta no trailer Cate Blanchett, que faz de parceira de Bullock, tal como Brad Pitt era de Clooney. “Porque é nisto que sou boa”, responde ela.

Ocean’s Eight é realizado por Gary Ross, baseado num guião que co-escreveu com Olivia Milch, e tem Soderbergh como produtor. Se o trailer pode servir de indicador, Ross e Milch foram capazes de injectar algo de refrescante na fórmula de Soderbergh, sem perderem a ligação aos filmes originais. E, mesmo se o trailer for enganador, o elenco parece estar a divertir-se – por isso, provavelmente nós também nos iremos divertir quando o filme estrear nos cinemas a 8 de Junho.

Segue a VICE Portugal no Facebook , no Twitter e no Instagram .



Vê mais vídeos , documentários e reportagens em VICE VÍDEO.