Fiz uma dieta só com ovo cozido e vinho por três dias pra ficar bonita

Em 1977, a Vogue publicou esta “dieta rápida” para mulheres:

A receita originalmente apareceu em 1962, no livro best-seller do New York Times Sex and the Single Girl: The Unmarried Woman’s Guide to Men, da escritora americana (e depois editora da Cosmopolitan) Helen Gurley Brown. O livro dava conselhos de namoro, “amizades-coloridas”, casos, como equilibrar a vida e o trabalho, economia, estilo, alimentação e como beber. A dieta foi publicada de novo no Vogue Body and Beauty Book em 1977, depois ressurgiu como um meme no Facebook. E foi lá que a encontrei.

Videos by VICE

A dieta Gurley Brown era para ser feita em dois dias, que ela recomendava ser no final de semana porque você podia se sentir “meio tonta”. Pelo lado bom, ela prometia que se consumisse só ovos, carne e café, você podia perder 2,5 quilos.

E por isso decidi tentar viver como uma socialite dos anos 1970. Por três dias.

Dia 1, domingo: 60,9 quilos

Comecei o dia indo até o açougue para comprar três bifes de 150g. A moça precisou cortar a carne quatro vezes até os filés ficarem do tamanho certo. Aí fui até a loja de vinhos local para comprar Chablis, que é um vinho chique de uma região específica da França. Lá descobri que o Chablis mais barato custava $78, então peguei um vinho mais simples “branco seco clássico” de $14.

Voltando pra casa, meu namorado Nick (que estava de ressaca) ofereceu seus peidos pra mim como sustância. Eu nem tinha começado e já estava de mau humor. “Será que *vamos* conseguir?”, ele perguntou. Eu queria meu ovo.

O Nick comeu um lanche de abacate, queijo de cabra e prosciutto, o cuzão. E eu engoli o ovo cortado em quatro como uma foca de circo. “Não se apresse, lembre que é só isso que você pode comer”, disse Alex, meu colega de apartamento.

O vinho? O gosto era de bile de gato, mas pelo menos curei minha ressaca. De pilequinho numa manhã de domingo, a vida era boa.

14h

No almoço comi mais um ovo e aconteceu que mais ovo era a última coisa que eu queria. O problema não era mais estar com fome, mas os ovos serem a única coisa absorvendo um estômago cheio de ácido. Eu também estava prolongando a tortura bebendo minhas duas taças de vinho bem devagar. O barato passou, a energia acabou. Eu estava sentindo todo o efeito depressivo do álcool.

19h

Quem diria que bife com limão podia ser tão gostoso? Nesse ponto eu nem estava mais com fome e foi meio difícil comer tudo. Mas assim que terminei, me senti ótima. Meu corpo se alegrou. Depois de ficar o dia inteiro me sentindo exausta, tive uma explosão de energia, que usei para ficar rindo de bêbada até desmaiar às 22h.

Dia 2, segunda-feira (trabalhando de casa): 60,3 quilos

Normalmente, assim que meu despertador toca eu levanto, mas essa manhã me senti exausta como da vez que tive uma gripe tropical no Vietnã. Mas minha barriga estava bem mais plana do que 24 horas antes.

Essa dieta era vendida como a resposta para destravar a felicidade e a confiança. “Se já tem peso extra, você precisa fazer alguma coisa, ou não vai conseguir ser uma solteira feliz”, escreveu Gurley Brown. Mas quando me levantei senti uma pontada nos rins. E meu intestino estava preso. Uma imagem nem um pouco feliz.

10h

Minha colega de apartamento Erin fez um bolo. Cortei os ovos pela metade dessa vez para acabar logo com isso. Mas acontece que ter meio ovo rolando na sua boca é tão ruim quanto um prato de papa de ovo. A taça de vinho do café da manhã se provou uma fonte de energia confiável. Depois do café, surpreendentemente, eu não estava com fome! Talvez seja assim que a dieta funciona. É só uma dieta de inibidores de apetite. Mas 20 minutos depois eu estava morrendo de fome e meu estômago estava ardendo. Os barulhos que ele estava fazendo mudaram de gorgolejos irritantes para um canto de baleia agudo.

Mais tarde naquele dia, encontrei um arquivo online de capas da Vogue americana de 1977, o ano em que eles publicaram a dieta. Apesar da maioria do texto nas capas daquele ano ser sobre maquiagem, o subtítulo de julho era “Como ficar linda, como se sentir viva!” Eu tinha certeza que essa dieta não estava me fazendo parecer linda nem me sentir viva, mas as modelos sorridentes nas capas da Vogue pareciam sexy sem esforço. “Como posso ser assim?”, perguntava toda mulher americana em 1977.

14h

Ovos cortados em quatro pedaços definitivamente é o jeito certo de fazer isso. Só ovo cozido sem nenhum tempero é meio nojento e tive que tampar o nariz pra conseguir comer. Talvez é assim que a dieta funciona: você acaba preferindo não comer nada por três dias. Minha amiga bioquímica disse que uma dieta só de água provavelmente seria melhor. “Vinho e ovos não faz o menor sentido”, ela disse.

Não senti o mesmo barato com meu vinho do almoço como senti com o vinho matinal. Fiquei bem passada depois do almoço.

16h30

Eu não conseguia mais trabalhar. Fui pra cama com uma baita dor de cabeça. Mas “ficar na cama [sozinha] é sexy”, escreveu Gurley Brown. Onde que isso é sexy?

19h

“Não me olhe com esses olhos mortos”, disse o Nick, comendo um saco inteiro de salgadinho.

Depois do jantar eu estava meio bêbada, mas um tipo novo de embriaguez não muito divertido. Eu me sentia tonta e desconectada do meu eu físico, como se estivesse me acostumando com o corpo usado de uma doadora com problemas de fígado. Meu estômago estava borbulhando e eu não conseguia parar de arrotar. Minhas pálpebras estavam pesadas e fui dormir às 21h.

Dia 3, terça-feira (no escritório): 59,7 quilos

Acordei me sentido abatida e cansada, me sentindo fisicamente fraca e sem fôlego. Minha dor no estômago virou tipo uma dor geral em todos os órgãos.

Eu parecia mais magra e cinza. Mas magra.

O livro de Gurley Brown tinha uma capítulo intitulado “Como ser sexy”, onde ela basicamente listava os sins e nãos de como ganhar a aprovação dos homens. “Carne que não está firme nos ossos” não é sexy, ela escreveu. Li isso, me sentindo definhando, como se minha pele fosse cair a qualquer minuto. Sei lá onde ela queria chegar.

Aí ela dizia que homens que dizem que gostam de garotas “cheinhas” “não têm certeza de sua masculinidade”. Portanto, segundo Gurley, esqueletos emaciados fazem os caras se sentirem mais homens? Sensacional.

9h10

Alguns amigos do trabalho sabiam o que eu estava fazendo, mas não contei pra chefia para não ter que explicar por que estava bebendo no trabalho. Então tomei meu vinho do café da manhã na minha mesa de uma garrafa térmica.

Bebi o vinho, passei fome, e tentei me concentrar, mas as letras do meu teclado ficavam dançando como se eu tivesse comido cogumelos mágicos. “Tá se sentindo bêbada?”, brincou um colega que sabia da situação. Eu estava tão cansada que nem sabia mais. Eu não sabia se estava bêbada ou só num limbo. O Riesling melhorzinho que comprei para o último dia tinha gosto de vinagre puro. Minhas papilas gustativas estavam escolhendo só os sabores ácidos para me avisar: Pare. De comer. Ácido.

12h

Estava muito difícil respirar normalmente. Meu estômago, intestino e rins doíam, eu estava com dor de cabeça, meus dentes e meu maxilar doíam também, eu vacilava para andar. Dava para ouvir a voz da Gurley Brown: “Conseguir se sentar bem parada é sexy”.

Ela aconselhava fazer essa dieta no final de semana. Mas eu não estava deitada no sofá de casa fumando e lendo a Vogue, eu estava tentando trabalhar.

“Saúde é sexy. Garotas cansadas são cansativas”, escreveu Gurley Brown. “Conheço um homem que diz que se casou com a esposa porque ela tinha muita vitalidade.”

O QUE VOCÊ QUER DE MIM, HELEN?! O QUE VOCÊS QUEREM DE MIM, HOMENS?!

13h30

Cada gole de vinho revirava meu estômago e finalmente desisti. Fui até o banheiro tentar vomitar, mas não saiu nada. Tentar vomitar à força no trabalho? Não é normal, não é OK.

Contei para o Nick o que estava acontecendo com lágrimas nos olhos e ele me disse para comer um abacate que estava na minha mesa. Quebrei a dieta antes da hora porque a) sim, senti todos os seus efeitos, e b) eu não queria me causar mais dor.

“Você literalmente já parece melhor”, disse minha colega, depois de comer um pouco de abacate. Eu estava me afogando em alívio.

O que aprendi com isso tudo?

Parei com a dieta oito horas antes, mesmo assim perdi 500 gramas – bem longe dos 2,5 quilos que me prometeram. Mas emocionalmente a dieta me acertou como uma avalanche de nove mil toneladas.

É inacreditável que eles aconselharam as mulheres a fazer essa dieta por quase uma década. Aqui você tem como desistir da ilusão de sensualidade enquanto se sente o chorume do fundo de uma lata de lixo.

No capítulo “Como ser sexy”, Gurley Brown escreveu que “ser sexy significa que você aceita que todas as partes do seu corpo são válidas e dignas de amor”. Mas ser pressionada para aguentar essa dor não é igual a ser sexy.

Em vez disso resolvi “aceitar todas as partes do meu corpo como válidas e dignas de amor”. Foda-se o patriarcado, fodam-se os padrões de beleza, foda-se o vinho branco vagabundo.

Siga a Aleksandra no Twitter e Instagram.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.