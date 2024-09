Flying Lotus, Skrillex e Diplo Foram os Únicos Ganhadores da Dance Music no VMA

O VMA que rolou no domingo (30) foi um típico caldeirão de absurdos, além da longa apresentação do Kanye West (que foi sensacional), rolou mais um monte de shows invejáveis, sem contar o choro do Justin Bieber depois de tocar seu mais novo tropical house que, na verdade, não foi produzido pelo Skrillex. Entre tantos acontecimentos aleatórios, alguns artistas merecidamente ganharam prêmios, e a presença da dance music pode ser sentida, ainda que sutilmente.

Na categoria de Melhor Fotografia, quem levou o moonman foi o Flying Lotus. No seu clipe de “Never Catch Me”, do álbum You’re Dead!, Lotus contou com o design de Jeremy Scott e a participação de Kendrick Lamar. FKA twigs recebeu os prêmios de Melhor Fotografia e Melhor Efeitos Especiais pelo vídeo de “Two Weeks”.

Videos by VICE

Na categoria de Melhores Efeitos Visuais, Skrillex e o Diplo, a dupla do Jack Ü, junto com o Justin Bieber, mantiveram o sucesso com a vitória do clipe de “Where Are Ü Now” — Bieber ainda apareceu na primeira metade da premiação desafiando a gravidade. A faixa também concorreu por Melhor Edição, mas perdeu para a “7/11” da diva Beyoncé. O hit do Jack Ü também estava no páreo pelo prêmio de Melhor Direção de Arte, mas quem acabou levando essa foi o Snoop Dogg.

Leia: “Como o New York Times nos Lembrou que É Possível Levar a Sério o EDM”

Também não foi dessa vez que o Chemical Brothers levou o prêmio pela Melhor Direção de Arte pelo vídeo de “Go”, dirigindo pelo Michal Gondry. O Chet Faker também perdeu na categoria de melhor fotografia. No placar final da dance music, foram duas vitórias contra sete derrotas para o artista do gênero na premiação deste ano.

David Garber está no Twitter