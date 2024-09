Essa Foto do Justin Bieber com o Kaskade e o Diplo Resume o EDC Las Vegas

Electric Daisy Carnival é um lugar ridículo no qual coisas ridículas acontecem, o que significa que você deve estar preparado pra ouvir remixes de bass do Nirvana (dica pros DJs: PAREM DE FAZER ISSO), DJs de hip hop fazendo sets de hardstyle (dica pros DJs: PFVR FAÇAM ISSO) e personagens famosos de séries de TV sendo chamados pra apertar o botão do Above & Beyond.

Mas no meio de todo esse absurdo, às vezes até as celebridades se superam, que é exatamente o que aconteceu quando o poderoso esquadrão de homens brancos composto pelo Justin Bieber, pelo Kaskade e pelo Diplo se juntou no clube XS em Las Vegas pra uma competição de quem tem o maior pau. Brincadeira, é de quem fazia o melhor set! E aqui está a prova concreta desse momento glorioso e estranho:

Agora vamos ao contexto: no sábado (20) à noite, Bieber subiu no palco durante o set do Kaskade no clube pra cantar junto com o remix de “Where Are Ü Now”. Vamos parar pra analisar essa foto: Kaskade parece um DILF (Dad I’d Like to Fuck) tentando não sorrir tão forçadamente. Você mal consegue ver o rosto de Bieber porque ele tá usando uma sacola de supermercado na cabeça. Jesse Waits (o cofundador da XS) é o bicão que entrou na foto logo antes do flash, abraçando o cara legal pra poder se misturar entre eles. Diplo é o verdadeiro vencedor, com a pose hilária de “estou muito ocupado mandando mensagem pras minhas minas”. A coisa toda é maravilhosamente absurda e resume bem essa semana de EDC em toda a sua glória. Parte de mim quer estar aí, a outra parte queria estar morta.

Correção: originalmente eu confundi o Jesse Waits com o Robin Schultz. Eles são definitivamente diferentes um do outro e eu me arrependo muito desse erro.



