Fotografias cruas e intensas do que fizeste na noite passada

Desde que saio à noite que sempre me fascinou como as pessoas mudam. Mudam do registo que têm durante o dia, no trabalho, em casa, na escola… Estão soltas, querem divertir-se, querem libertar-se. Sempre pensei que é aqui que são verdadeiras, mais perto do que são realmente, o que as move e o que verdadeiramente as liberta.

Sempre observei isso como uma beleza natural, os sorrisos, os momentos, a acção, a confusão, por vezes os desacatos, que só ali acontecem. Gosto de fotografar as pessoas e os momentos no seu registo mais cru, unposed e unstaged. Naturalmente, comecei a fotografar quando saía para me divertir. Não buscava nada, não ambicionava nada.

Daí surgiu este projecto, What Happened. São esses momentos – as pessoas com quem me cruzei, os momentos que vi e que, acima de tudo, vivi.

Vê as fotos abaixo e segue o trabalho do César de Melo aqui e aqui.

Todas as fotografias são da autoria de César de Melo.

