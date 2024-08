Fotografias da felicidade e do desgosto nas eleições da Grécia

Uma versão deste artigo foi originalmente publicada na VICE Grécia.

Com o país a enfrentar uma onda de calor, o número de eleitores gregos que acorreram às urnas no último domingo, 7 de Julho, foram os mais baixos desde 1974 em eleições gerais. Como as sondagens já previam, o partido de direita Nova Democracia conseguiu 39,85 por cento dos votos o que lhe deverá valer a maioria absoluta. Isto significa que Kyriakos Mitsotakis será o primeiro-ministro, substituindo Alexis Tsipras, cujo partido, o Syriza, ficou em segundo lugar, com 31,53 por cento.

Videos by VICE

Tsipras conquistou o poder ao Nova Democracia em 2015, depois de prometer resistir à austeridade imposta pela União Europeia, mas a sua popularidade foi rapidamente obscurecida pela turbulência económica. O desemprego jovem disparou no início de 2010 para quase 60 por cento. Agora está nos 40 por cento, mas ainda é mais que o dobro da média da UE, que ronda os 15 por cento. Como resultado, muitos jovens gregos já tinham demonstrado o seu descontentamento com o Syriza nas recentes eleições para o Parlamento Europeu.

Com uma campanha assente na promessa de redução de impostos e no aumento das privatizações, Mitsotakis faz parte de uma dinastia política, já que tanto o seu pai como a sua irmã foram políticos de alto nível. Depois de ter perdido em 2015 para a campanha anti-corrupção de Tsipras, conseguiu rejuvenescer a imagem do seu partido, no entanto, os críticos consideram a sua família um exemplo das elites políticas que fomentaram a cultura do nepotismo que ajudou a provocar a crise económica da Grécia em primeiro lugar.



A Praça Syntagma, no centro de Atenas – local de muitos dos grandes protestos durante a crise – ficou em silêncio no domingo, enquanto os simpatizantes do Syriza observavam os resultados e desesperavam por encontrar uma sombra. Enquanto isso, na Praça Klafthmonos, a poucas ruas de distância, os partidários de Mitsotakis comemoravam a vitória. Os fotógrafos Panos Kefalos e Orestis Seferoglou estiveram lá para captar tanto a alegria, como a tristeza.

Eleitor do Nova Democracia a tocar um sino, embrulhado numa bandeira do partido. Foto: Panos Kefalos

Apoiantes do Syriza na Praça Syntagma. Foto: Orestis Seferoglou

Eleitora do Nova Democracia a celebrar os resultados. Foto: Panos Kefalos

Apoiantes do Syriza desapontados. Foto: Orestis Seferoglou

Kyriakos Mitsotakis. Foto: Panos Kefalos

Alexis Tsipras, depois do seu discurso de aceitação da derrota. Foto: Orestis Seferoglou

Um pai com o filho ao colo, a demonstrar apoio ao Nova Democracia. Foto: Panos Kefalos

Apoiante do Syriza na Praça Syntagma. Foto: Orestis Seferoglou

Apoiantes de Mitsotakis celebram a vitória. Foto: Panos Kefalos

Eleitores do Syriza, aguardam os resultados com expectativa. Foto: Orestis Seferoglou.

Celebrações depois de conhecida a vitória do Nova Democracia. Foto: Panos Kefalos

Apoiantes de Tsipras na sede do Syriza. Foto: Orestis Seferoglou

Jornalistas na sede do Nova Democracia. Foto: Panos Kefalos

Jornalistas na Praça Syntagma. Foto: Orestis Seferoglou

Kyriakos Mitsotakis. Foto: Panos Kefalos

Alexis Tsipras. Foto: Orestis Seferoglou

Segue a VICE Portugal no Facebook , no Twitter e no Instagram .

Vê mais vídeos , documentários e reportagens em VICE VÍDEO.