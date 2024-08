Fotografias de quando experimentei trufas alucinogénicas com a minha mãe

Este artigo foi publicado originalmente na VICE NL.

Há muitas formas de passar tempo de qualidade com a tua mãe, como ir às compras ou ao cinema, mas nenhuma é tão emocionante como comer trufas alucinogénicas no campo holandês. Foi exactamente isso que o fotógrafo Vinny Vlemmix fez com a sua progenitora e, para que ficasse para sempre registado, imortalizou o acontecimento em fotografias.



Videos by VICE

“A minha mãe tem andado a experimentar algumas drogas desde há uns tempos”, explicou-me Vinny por telefone. “Diz que a ajudam a acalmar-se, que servem como bálsamo mental”. Um dia, puseram-se a falar das trufas que contêm os mesmos elementos psicoactivos que os cogumelos mágicos e mãe dele quis experimentar. “No princípio estávamos a brincar, mas acabámos por decidir experimentar mesmo.”

A mãe de Vinny alugou uma cabana na cidade de Groesbeek, na fronteira entre os Países Baixos e a Alemanha. “Não sabia muito bem como é que ia correr. Nunca tinha experimentado cogumelos, mas decidi levar a câmara, pelo sim pelo não”, recorda Vinny.



Começaram o dia com uma caminhada e um piquenique e comeram as trufas por volta das quatro da tarde. “Comemo-las com iogurte e, depois, pusemo-nos a passear pelo bosque, colina acima, à procura da melhor vista. A luz cálida do sol batia-nos na cara. Estivemos ali horas.”



Perguntei-lhe se se sentiu mais inibido do que quando apanha mocas com amigos, mas ele disse-me que sentiu exactamente o contrário. “Para mim foi mais libertador, porque me abri por completo. A nossa relação maternal desapareceu temporariamente, porque as regras de comportamento mãe-filho eram irrelevantes. Era como se fossemos melhores amigos. A experiência uniu-nos mais.”

A mãe também gostou da experiência. Segundo contou Vinny, disse ter sentido uma total liberdade. “Desfrutava da beleza de tudo o que a rodeava e sentia cordialidade e conexão comigo. Houve muitos momentos em que estávamos em silêncio, mas a sentirmo-nos absolutamente confortáveis assim.”

Na viagem de regresso a casa, a mãe disse-lhe que se sentia muito feliz e orgulhosa. “Nesse dia viu-me mais como pessoa do que como filho. Conheceu-me um bocadinho melhor… e eu a ela.”



Vê abaixo todas as fotografias da viagem:

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.