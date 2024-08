Fotógrafos partilham as suas imagens mais assustadoras, mesmo a tempo do Halloween

Este artigo foi originalmente publicado na VICE US.

Fantasmas, espectros e o oculto têm fascinado fotógrafos desde o início da história da fotografia. Mais de um século antes da manipulação digital, houve várias tentativas de usar o meio para provar a existência de fenómenos espirituais. Imagens antigas variam desde as representações de fantasmas, bolhas que parecem fantasmas e representações abstractas de espíritos em raio-x, cianotipia e outros materiais sensíveis à luz. Em 2005, o Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, EUA, apresentou a exposição The Perfect Medium: Photography and the Occult e o livro correspondente, sobre fotografia oculta desde os anos 1860 até 1940, um período em que a fotografia era muito usada como “prova” do mundo espiritual.

Em criança, antes de me apaixonar por fotografia, os filmes de terror moldaram muita da minha linguagem visual e da forma como construía narrativas. Acima de tudo, abriram caminho à minha mais recente obsessão por imagens sobre o oculto – qualquer coisa, desde representações de fantasmas e auras ao mundo anti-natura do simbolismo espiritual e o desconhecido mítico (Incluía até montagens falsas de imagens de sangue e entranhas).

Para o Halloween, décadas depois do mundo digital, compilei 31 fotografias contemporâneas, que vão de aparições, a matéria negra e bruxaria, como metáforas do nosso clima político actual. Enquanto muitas delas assentam no estilo clássico da fotografia espiritualista, também vêm de uma aceitação antiga de que a a fotografia falha na representação da sua existência e – muitas vezes com altas doses de ironia auto-consciente – funciona mais como um teatro, do que como uma tentativa real de provar que os fantasmas existem.

Elaine Bezold, Untitled, 2013

Amelia Bauer e Elizabeth Perks Kibbey, Book of Shadows

Rachel Stern, Vision and Her Scribe, 2018

Anna Morgowicz, Untitled, 2014

Barbara Diener, Shadow Figure

Chase Middleton, da série “Nostalgia for the Mud”

Tereza Zelenkova, The Unseen

Laura Larson, Untitled (Green Room) da série de 2009 “Asylum”

Christine Schiavo, Mother (Insomnia)

Jacob Haupt, Untitled, da série “Did I Scare You”

Sue Debeer, still do seu filme “The White Wolf”, 2018. Cortesia da artista e da Marianne Boesky Gallery

Robert Hickerson, Sure, We Can Keep It Casual

Ellen Jantzen, Diverting Apprehension

Dylan Hausthor, Blue Smoke Rolling

Wendy Given, The Ghost, 2018

Riley C. Goodman, Cornerstone (2018) da sua série “Yonder Wooded Hill”

Michael Marcelle, In the Leaves II

Paul Guilmoth, Web Submerged

Tasha Lutek, Sean

Alec Kaus, Bless Your Heart and Soul, Honey!, 2018

Elin O’Hara Slavick, My Daughter’s Hands and Son’s Feet, 2015 (Diptych)

Kathrin Guenter, Victoria Beckham

Frances Denny, Deborah (Nyack, NY) Courtesy of ClampArt, New York

Kensuke Koike, Chamber_of_Awakening. Cut Vintage Photo. 2016

Carla Jay Harris, Teresa Cooper Diptych 1905

Tim Pearse, Nebula, a Portrait of Phillip

M. Apparition, Memento Mori

Michael Buhler Rose, Rose-Eye (Brown/Brown)” 50″x40″ C-Print in artist’s frame, 2014 e “Eye (Blue/White” 50″ x 40″ C-Print in artist frame, 2018

Rana Young, Mom’s Teeth, da série “Lie and Smile”, 2018

Tommy Kha, Aura Photograph with My Mask, 2018

Tommy Nease, Untitled, 2012

