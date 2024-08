Fotos da manifestação em Barcelona “pela liberdade dos presos políticos”

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Espanha.

Cerca de 750 mil pessoas manifestaram-se no sábado, 11, de Novembro, em Barcelona – de acordo com números da Guardia Urbana – para exigirem a libertação dos conselheiros do Governo Catalão, bem como dos presidentes da Assembleia Nacional Catalã (ANC) e do Òmnium Cultural, todos detidos.

Os presidentes Jordi Sánchez e Jordi Cuixart estão há 28 noites a dormir na prisão. Os políticos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Meritxell Borràs, Josep Rull, Carles Mundó, Dolors Bassa, Joaquim Forn e Raül Romeva, há 11. Para além disso, Carles Puigdemont e outros conselheiros continuam em Bruxelas. A situação motivou esta nova saída às ruas, tendo as palavras de ordem passado de “Votarem” (Votaremos), para “Libertat” (Liberdade) e agora “No esteu sols” (Não estão sozinhos).

Ontem cumpriam-se também dois meses do início da nova fase do chamado “Procés” (Processo), quando as manifestações a favor da independência da Catalunha se intensificaram. Desde então, teve lugar um referendo ilegal, segundo o Tribunal Constitucional espanhol – em que votaram mais de dois milhões de catalães e cerca de 800 pessoas ficaram feridas na sequência de uma forte repressão policial -, realizaram-se duas greves gerais, aplicou-se o artigo 155, dissolveu-se o Parlamento, declarou-se a Independência da República da Catalunha unilateralmente, convocaram-se eleições para 21 de Dezembro e as autoridades prenderam os Jordis e metade do conselho executivo do Governo por delito de rebeldia.

A fotógrafa Mònica Figueras falou com alguns dos milhares de jovens que acudiram à manifestação, como foi o caso de Marina, 21 anos, e Tània, 24 anos. Para elas “sair à rua é importante para defender os direitos humanos e a liberdade dos presos políticos”.

750 mil pessoas manifestaram-se em Barcelona, de acordo com os números da Guardia Urbana

Marina e Tània con cartazes do Òmnium. Marina, 21, La Pera (Girona). “Estou aqui pela dignidade e porque não há celas suficientes para aprisionar todo o Estado espanhol”

Um jovem mostra uma t-shirt com os rostos de todos os líderes detidos

Rosa, 25, Berga. “Espero que se faça justiça, porque quem deveria estar na prisão eram algumas pessoas do governo de Madrid e da Guardia Civil”

Milhares de telemóveis e isqueiros iluminaram a rua Marina, em Barcelona

Laia, 20, Badalona. “Hoje saí à rua para lutar pelos nossos direitos e para que os nossos políticos consigam a liberdade”

Uma jovem com um cartaz que diz “não se pode prender uma ideia”

O “Não estão sozinhos” foi o grito mais ouvido nesta nova manifestação

A noite caiu, mas a “calle Marina” continuou cheia de manifestantes

Vários manifestantes lembraram-se de Mariano Rajoy e do Governo espanhol

