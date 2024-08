Fotos da relação obsessiva que os norte-americanos têm com seus carros

Em agosto do ano passado, enquanto viajava de carro com uma amiga pelo norte do estado de Nova York, nos EUA, a fotógrafa italiana Lucia Buricelle topou com uma pequena exposição de automóveis. Ao passear pelos estandes, ela ficou intrigada como os donos dos carros eram obcecados com a aparência de seus veículos. Saiu de lá com a ideia de explorar esse universo. Depois disso, ela procurou eventos similares pelos EUA e, do verão até o outono, criou imagens que exploram as experiências sensoriais que as pessoas têm com seus transportes individuais. Como era de se esperar, as imagens delas são estranhas, não-lineares e como as do artista que a influenciou, Martin Parr, também têm qualidade gráfica.

Chamada de American Muscle, a série em andamento de Burricelle mostra o quão surreal pode ser o relacionamento dos americanos com seus bens. Veja uma prévia exclusiva dessas fotos abaixo e acompanhe o trabalho de Lucia Buricelli aqui.

Videos by VICE

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.