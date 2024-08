Fotos das terríveis consequências do tsunami devastador na Indonésia

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma VICE News.

Ainda há corpos presos debaixo dos destroços dos edifícios que colapsaram na cidade Indonésia de Palu, onde os serviços de emergência médica continuam a enfrentar dificuldades extremas em lidar com as consequências do tsunami devastador que assolou aquele destino turístico na última sexta-feira, 28 de Setembro.

Até agora, mais de mil e 200 pessoas foram dadas como mortas, com centenas ainda desaparecidas, segundo alertam as autoridades indonésias. Pensa-se, aliás, que o número de mortes deverá subir significativamente nos próximos dias, à medida que as autoridades vão procurando pelas centenas de corpos que suspeitam estar enterrados debaixo dos edifícios destruídos.

Na sexta-feira, pouco depois das 18h00 (hora local), foi sentido um terramoto de magnitude 7.5 na escala de Richter, na ilha central de Sulawesi, que deu origem ao tsunami.

Os estragos causados pelo terramoto e tsunami em Palu, Sulawesi Central, Indonésia, 1 de Outubro de 2018. REUTERS/Athit Perawongmetha

Palu, uma zona costeira conhecida pelos seus resorts turísticos, foi atingida por ondas de seis metros de altura, que devastaram edifícios, estradas e pontes e deixaram as casas enterradas debaixo de toneladas de lama. Centenas de pessoas estavam na praia para um festival local quando as ondas chegaram e arrasaram tudo o que lhes apareceu pela frente. Palu, com uma população de 350 mil pessoas, foi o sitio mais afectado. Milhares de casas foram destruídas, assim como um hotel de oito andares, um hipermercado e um hospital.

Noutra cidade costeira, Donggala, com uma população de 270 mil pessoas, o tsunami também causou grandes estragos, mas, dada a precariedade das linhas de comunicação, ainda não se sabe ao certo a magnitude dos danos. Apesar das sirenes de aviso de tsunami terem soado, não chegaram a toda a parte, já que o terramoto deitou abaixo redes de comunicação e de energia, impedindo o envio de mensagens de texto ou de sirenes de aviso.

Um navio em terra, depois de o terramoto e do tsunami terem atingido a zona de Wani, Donggala, Sulawesi Central, Indonésia. Foto captada a 1 Outubro de 2018. Antara Foto/Muhammad Adimaja/ via REUTERS ATTENTION EDITORS

A agência indonésia de meteorologia e geofísica, BMKG, enviou um aviso logo após o terramoto começar, alertando os residentes para potenciais ondas entre 0.5 e três metros. No entanto, os responsáveis têm sido alvo de críticas por terem suspendido o mesmo após 34 minutos. A agência defendeu o seu procedimento, ao dizer que o aviso só foi suspenso depois da terceira – e ultima – onda ter chegado a terra.

Agora, os serviços médicos de emergência estão com dificuldades em resgatar os sobreviventes, devido aos cortes de electricidade e à falta de equipamento para levantar pesos desta dimensão. Em alguns casos, voluntários têm simplesmente escavado a lama com as próprias mãos. “A comunicação é limitada, o equipamento pesado é limitado… Não é suficiente para a quantidade de edifícios que colapsaram”, avança Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres.

Drone footage captures the damage inflicted by the Indonesia quake and tsunami on the island of Sulawesi. pic.twitter.com/PMavoaHuuw — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 1, 2018

Detik-detik saat tsunami menerjang Pantai Palu pada 28/9/2018 sore pascagempa 7,7 SR mengguncang Donggala. Tinggi tsunami sekitar 3 meter. Permukiman di sekitar pantai hancur disapu tsunami. pic.twitter.com/GnxecozDKk — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) September 28, 2018

Na segunda-feira, 1 de Outubro, foram escavadas valas comuns nas montanhas de Palau, com as autoridades a avisarem os voluntários para se prepararem para mil e 300 corpos.



Para aqueles que sobreviveram ao tsunami de sexta, segue-se agora uma escassez de comida, de água e combustíveis. Alguns acabaram por pilhar lojas e bombas de gasolina, outros milhares estão no aeroporto à espera de conseguirem escapar à devastação, mas só sai um voo por dia.



“A situação nas áreas fechadas é um pesadelo,” diz Jan Gelfand, director da International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). E acrescenta: “A cidade de Pula ficou devastada e os primeiros relatórios de Donggala indicam que também esta sofreu grandes consequências devido ao duplo desastre natural”.



Vítimas do duplo desastre natural procuram por bens num armazém em Palu, Sulawesi Central, Indonésia. Foto captada a 1 de Outubro de 2018. Antara Foto/Muhammad Adimaja/ via REUTERS.

Some Red Cross volunteers reported incidents of “liquefaction” where saturated soil has turned liquid and swallowed whole houses. On Sunday, Nugroho tweeted a terrifying video of liquefaction happening.

Alguns voluntários da Cruz Vermelha reportaram incidentes de “liquefação do solo”, com os terrenos saturados a tornarem-se líquidos e a engolirem casas inteiras. No domingo, 30 de Setembro, Nugroho partilhou num tweet um vídeo assustador da liquefação a acontecer.

Detik-detik saat rumah-rumah bergerak dan roboh disebabkan proses likuifaksi dan amblesan akibat gempa 7,4 SR di Kota Palu. Permukaan tanah bergerak dan ambles sehingga semua bangunan hancur. Proses geologi yang sangat mengerikan. Diperkirakan korban terjebak di daerah ini. pic.twitter.com/Vf5McUaaSG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) September 30, 2018

A tragédia chamou a atenção para o sistema de alerta indonésio, que aparenta não ser de todo ideal, já que consiste numa rede de 170 estações de banda larga sísmica, 238 estações de acelerómetros e 137 medidores de maré. Um porta-voz da BMKG descreveu o sistema como “muito limitado”, devido à falta de financiamento para manutenção.

“As nossas ferramentas actuais são insuficientes”, avança Rahmat Triyono à BBC. E sublinha: “Aliás, dos 170 sensores de terramotos existentes, só temos orçamento para a manutenção de 70 deles”. O sensor mais próximo de Palu fica a 200 quilómetros e subestimou significativamente o tamanho do tsunami que aconteceu na sexta-feira.

