Fotos de fãs do pornô no maior evento erótico do mundo

Meu pai gosta muito, muito mesmo de trens a vapor. Se você pegar toda a paixão que tenho por uma pessoa e coisa que gosto muito e combinar os dois, seria 1/100 para o tanto de paixão que meu pai tem por locomotivas. Acho que ele é física e mentalmente incapaz de focar sua atenção em qualquer outra coisa por mais de alguns minutos de cada vez.

E assim, grande parte da minha infância se passou dentro de um trem a vapor, olhando trens a vapor ou falando sobre trens a vapor. Acho que nunca tivemos uma viagem de férias em família que não envolvesse trens.

Se meu pai fosse obrigado a escolher entre trens a vapor e eu num cenário tipo A Escolha de Sofia, gosto de pensar que ele me escolheria, mas sem dúvida rolaria alguns segundos de hesitação. (Não me sinto mal fazendo piada com meu pai na internet porque ele não vai ler isto aqui. Não é sobre trens.)

Isso, claro, não é algo único do meu pai e trens. É a personalidade da maioria dos pais. Já conheci centenas de outros homens de meia idade que têm um nível similar de paixão assim, mas que canalizam para carros esportivos, armas, selos ou bonecas repolhinho.

Como pornô é uma coisa que homens adultos curtem, esse tipo de homem existe no mundo do pornô também.

Notei esses caras pela primeira vez na frente de um evento pornô em Londres. Eles estavam reunidos no fim do tapete vermelho, com pastas bem organizadas de fotos que trouxeram para serem autografadas enquanto as artistas entravam. Tipo as pessoas que você vê nas estreias de filmes, só que esses caras tinham fotos dessas mulheres com porra no rosto ou um pinto na boca, em vez de só uma foto do rosto mesmo.

O maior evento do calendário dos megafãs de pornô é o AVN Adult Entertainment Expo, uma exposição gigante da indústria adulta que acontece todo ano em Las Vegas. Segundo os organizadores, o evento atrai mais de 30 mil pessoas, e cerca de metade delas são fãs.

Como na Comic Con, os fãs podem pagar por um autógrafo ou foto com suas artistas favoritas em estandes ou nos shows. Diferente da Comic Con, algumas delas te deixam fazer um fusquinha nos peitos dela por uma taxa adicional.

Fui para o evento deste ano, que aconteceu semana passada no Hard Rock Hotel, para tirar fotos desses fãs. Pelas minhas contas, cerca de 80% do pessoal lá era formado por homens de meia idade que pareciam um modelo de computador baseado no pai médio de cada um dos meus amigos. Uns 10% eram caras mais novos, que tinham uma energia extrema de Jean-Ralphio. Os 10% restantes caíam num espectro entre esses dois pontos. (Também vi três mulheres que acho que também estavam lá como fãs.)

Assim como meu pai tempera seus discursos com referências a formações de 2-8-0 rodas ou Thomas Brassey, independente do meu olhar perdido de incompreensão, todo mundo com quem falei no AVN fazia referências a camgirls ou produtoras de pornô específicas, como se fossem os tópicos de conversa mais naturais e conhecidos do mundo.

“Na verdade é bem barato, muitas das modelos são simpáticas, você fica conhecendo elas um pouco melhor”, contou Nick Koontz, dizendo ser mais conhecido como KingNut345, o nome de usuário dele no MyFreeCams.com. “É mais uma comunidade que um site aleatório.”

Aqui vão algumas fotos dos superfãs, artistas e outros visitantes que vi na AVN Expo:

