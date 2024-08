Fotos de um concurso de dança erótica num resort nudista

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Quando cheguei ao concurso e festival de cariz nudista Nudes-a-Poppin’ (NAP), a coisa não parecia muito diferente de outro qualquer evento de Verão ao ar livre. Há gente a ajudar a arrumar os carros no estacionamento, gente a verificar os bilhetes e o último êxito de Rhianna a tocar algures à distância. No entanto, os comentários e piropos que fui recebendo enquanto passava pela multidão fizeram-me perceber que não estava propriamente num ajuntamento festivaleiro clássico.

No trajecto, sou parada por vários homens que pedem para tirar fotos comigo. Depois de concordar, alguns deles metem o braço à volta do meu peito e tentam levantar-me a saia, num movimento completamente manhoso e inexplicável. Sou também bombardeada com perguntas: “A que horas é a tua actuação?”, ou “Já te mostrei a minha, não me mostras a tua?”.

O NAP é um evento anual nudista, onde na maioria mulheres, mas também alguns homens, competem em vários concursos eróticos, como a Dança de Varão Mais Sexy, um concurso amador de t-shirt molhada, Melhor Orgasmo Falso (não é permitida interacção sexual), ou o prémio mais apetecido, Miss Nude Galaxy.

O Ponderosa Sun Club, o resort nudista localizado no Estado norte-americano do Indiana, é habitualmente um clube bastante family-friendly, no entanto, os seus membros aceitam este fim-de-semana erótico, porque acaba por subsidiar as suas quotas anuais. A maioria dos membros, todavia, não participa no festival.

Um homem com quem converso diz-me que nudismo é algo que tem a ver com inclusão e abertura e que, pelo contrário, a indústria do sexo tem a ver com voyeurismo. É a diferença entre olhar e não olhar e essa diferença é clara na divisão entre os participantes. Uns sentam-se longe do palco, a apanhar banhos de sol, nus, na companhia de outros nudistas, enquanto outros se amontoam à volta do palco com as suas enormes objectivas e outros equipamentos de captação de imagem. O flyer online diz mesmo TRAZ A TUA CÂMERA, portanto, há quem não perca tempo a tentar encontrar o sítio onde vai conseguir o melhor ângulo para ver vaginas. Há até quem se ofereça para trocar de lugar comigo se lhe mostrar as mamas. Dispenso.

O evento parece-se mais com algo relacionado com fotógrafos amadores do que qualquer outra coisa. As mulheres circulam sempre seguidas por hordas de homens carregados de máquinas fotográficas. Não consigo dar dois passos sem que alguém me venha perguntar que flash uso, que definições estou a utilizar, se lhes posso recomendar máquinas fotográficas. A dada altura dou por mim a ter uma conversa de cinco minutos sobre a melhor luz para a cor de uma vagina, sem conseguir escapar.

E depois, está lá Ron Jeremy – o anfitrião e membro do júri. Ele e os seus colegas, Flavor Flav e Sunny Lane estão em modo piadinhas foleiras, atrás de piadinhas foleiras durante todos os momentos das suas intervenções. Já me tinham avisado sobre Ron e, quando finalmente chega a minha vez de lhe tirar uma foto, beija-me o pescoço e rosto e diz-me que posso fazer o que quiser com ele. Mais tarde, aproximo-me dele para ver se conseguia tirar uma foto melhor e atira: “Só se estiveres nua”.

Ao fim do segundo dia, a piscina exclusiva para nudistas está cheia de glitter, confetes e nota-se uma película de protector solar a flutuar à superfície. As concorrentes, a maioria das quais são strippers que vão promover os clubes onde trabalham, andam a distribuir cartões. Os adereços do palco estão cobertos por vários líquidos que não sou capaz de identificar. A multidão começa a arrumar a trouxa ainda antes de os prémios serem atribuídos. E eu saio dali a pensar que nunca mais quero ver uma pila à frente.

