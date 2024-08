Fotos desoladoras do incêndio da Catedral de Notre Dame

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma VICE News.

No espaço de poucas horas, na tarde de segunda-feira, 15 de Abril, partes da Catedral de Notre Dame, em Paris, que tinham sobrevivido a séculos de guerras e revoluções, foram destruídas por um incêndio gigantesco.



Primeiro cedeu o icónico pináculo, depois o tecto, até toda a estrutura de madeira do histórico edifício de 850 ser devorada pelas chamas, enquanto as pessoas no centro da cidade observavam horrorizadas. Muitos filmavam o momento com os seus telemóveis, enquanto outros cantavam em conjunto.

De acordo com informações avançadas pelas autoridades, alguns dos preciosos objectos religiosos que se encontravam no interior da Catedral foram resgatados, como por exemplo a obra de arte que se acredita conter um espinho da coroa original de Jesus Cristo. Na noite de segunda-feira, à medida que a intensidade do fogo diminuía, de acordo com o Le Monde, o secretário do Interior francês anunciou cautelosamente que a estrutura do edifício aparentemente estaria intacta.

O tecto da Catedral estava coberto de andaimes devido às obras de restauração em curso e as autoridades avançam que o incêndio – que acontece a poucos dias do Domingo de Páscoa, uma das celebrações mais importantes da fé cristã – pode estar relacionado com os trabalhos.

Abaixo podes ver algumas imagens do trágico acontecimento.

(FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images)

(FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images)

(FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images)

(GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images)

(FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images)

(FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images)

(Foto por Kay-Paris Fernandes/Getty Images)

(Foto de AP/Francois Mori)

(Foto por Chesnot/Getty Images)

(Foto por Pierre Suu/Getty Images)

(Foto de AP/Christophe Ena)

