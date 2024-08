Fotos divertidas que captam o ridículo da vida quotidiana

Este portfólio aparece no Photo Issue da Revista VICE. Com esta edição queremos celebrar o absurdo, a despreocupação e o humor. É importante dar uma escapadela do mundo real. Por mais que seja necessário estar informado, envolvido e consciente, também precisamos de rir. Aqui, mostramos pessoas a fazer arte com sentido de humor. No ambiente de hoje, há algo divertidamente subversivo nisso. Clica aqui para assinares a revista impressa, aqui para saberes mais sobre o tema nas palavras do editor da revista (em inglês) e aqui para veres mais conteúdos deste número (em inglês).



Nascido em 1991 e criado, nas suas próprias palavras, “entre o brilho suave das placas de centros comerciais, nos subúrbios atafulhados das pradarias do oeste canadiano”, o fotógrafo Kyle Berger passou muitas noites de Verão a andar de bicicleta pelos parques de estacionamento do Wal-Mart e a “vaporizar batidos do McDonalds com explosivos feitos em casa”. Depois, o seu foco voltou-se para assuntos mais académico, especificamente para Estudos Culturais na University of Calgary and Photography do Alberta College of Art and Design, antes de se mudar para Toronto.

Deparámo-nos com o trabalho de Berger na fase inicial da preparação do Photo Issue deste ano e soubemos imediatamente que precisávamos de o incluir. Tal como outros fotógrafos nesta edição, ele tem o dom de captar e compor no Photoshop o absurdo da vida quotidiana: como o momento em que um guaxinim é apanhado a procurar comida num caixote de lixo, ou quando um cão está a cagar com um belo pôr-do-sol como pano de fundo.

Ou quando um adolescente com cabelo espetado passa por um canteiro de plantas que imita perfeitamente o seu penteado. Sobre o seu trabalho, Berger explica: “Provém directamente do meu tempo e lugar no Mundo e de onde e quando fui criado. Estou apaixonado pela cultura do consumo e pela ingestão de conteúdo contemporâneo. Parece que estamos a entrar numa linha do tempo ‘pós verdade’ e quero que o meu trabalho seja uma avaliação leve e irónica da realidade céptica, ou a minha visão pessoal de ‘ver para crer’, enquanto existimos num universo marcado pelo capitalismo e pelo absurdo”.

Podes ver mais fotos abaixo.

