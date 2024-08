Fotos do alucinante e maravilhoso Desfile de Sereias de Coney Island

Este artigo foi originalmente publicado na VICE US.

A Coney Island’s Mermaid Parade realiza-se em Nova Iorque desde 1983, sempre no primeiro sábado mais próximo do Solstício de Verão. Em 2018, este evento de celebração de mitologia, cultura e artesanato atraiu mais de 830 mil pessoas, tornando-o no maior desfile dos Estados Unidos da América.

Neste dia, gente de todos os bairros da cidade e visitantes de todas as partes do país e do Mundo acorrem à Surf Avenue e ao calçadão para ver as mais alucinantes e criativas fantasias. E todos os anos, um Rei e uma Rainha do Desfile de Sereias são levados até à praia onde decorre uma cerimónia que dá as boas-vindas ao Verão. Este ano, o evento teve lugar no sábado, 22 de Junho e a honra coube a Arlo e Nora Guthrie, filhos do mítico músico Woody Guthrie, um célebre residente de Coney Island.

O Verão é aquela altura do ano em que as pessoas vão a Coney Island por vários e maravilhosos motivos: comer cachorros-quentes no conhecido Nathans, andar na Roda Gigante, ou ver jogos da liga secundária de basebol. Nós apanhámos o comboio e fomos ver esta incrível celebração inspirada no oceano.

