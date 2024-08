Fotos do interior de palácios e mansões ao abandono em Itália

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Itália.

O fotógrafo Thomas Jorion, sediado em Paris, conseguiu provar que, em Itália, até as coisas negligenciadas podem ser excessivamente bonitas. Nesta última década Jorion viajou por Itália para documentar os edifícios abandonados mais bonitos do país. O seu trabalho – que se foca principalmente em espaços dos séculos XVIII e XIX – culminou no projecto Veduta.

A anterior série de Jorion, Vestige d’Empire, focava-se na herança arquitectónica do colonialismo francês em países como o Vietname, Senegal, China e Madagascar. Para Veduta, Jorion ficou mais perto de casa e descobriu a maioria dos palácios e jardins abandonados com uma simples pesquisa na vista de satélite do Google, mas também com a preciosa ajuda de dicas de pessoas que ia conhecendo pelo caminho. Jorion não quer revelar as localizações exactas, mas sabemos que a maioria destas mansões são nas regiões de Umbria e Toscânia, no centro de Itália e na Lombardia, no Norte.

Veduta vai estar em exposição na Somerset House, em Londres, de 16 a 19 de Maio. Abaixo podes ver algumas fotos desta série.

























