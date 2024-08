Fotos dos campos de Basquetebol mais bonitos do Mundo

Este artigo foi originalmente publicado na VICE França.



Durante mais de 30 anos, o fotógrafo Kevin Couliau percorreu o Planeta à procura dos melhores campos de basquetebol. A sua paixão pela modalidade começou quando era ainda criança e culminou em 2012 com o documentário Doin’ It In The Park, em que mostrava os courts mais icónicos de Nova Iorque e contava a história do basquetebol de rua na cidade.

Hoje, sempre que viaja em trabalho, mantém o olho aberto – e a máquina à mão – para encontrar os locais mais especiais para lançar uns cestos. Na sua mais recente exposição fotográfica em Paris, Sphère d’influence, mostrou 50 das suas melhores imagens de campos de basquete. Pedimos a Kevin para reduzir ainda mais essa selecção e mostrar-nos as nove fotos de que mais gosta e explicar o que as torna tão especiais.

Washington Park, Chicago

“Esta é, provavelmente, a minha foto favorita em toda a exposição. Depois de uma exibição do meu documentário Doin’ It in the Park, em Chicago, em 2013, fui aos campos de Washington Park. quando cheguei, estes miúdos estavam a jogar 3×3, mas assim que me viram a tirar fotos, pararam e começaram a fazer poses. Os jogadores de Nova Iorque e Chicago têm sempre esta naturalidade em frente à câmera”.

Hong Kong

“Para mim, Hong Kong tem dos courts mais bonitos do Mundo – a arquitectura, as cores e a limpeza não têm comparação. Foi difícil encontrar este campo em particular – está instalado no segundo andar de um parque de estacionamento e só tem acesso de elevador”.

Kébémer, Senegal

“Em 2014, viajei com a estrela da NBA, Gorgui Dieng, até à sua terra natal, no Senegal, no âmbito de um projecto para renovar os campos locais onde ele jogava quando era criança. O homem na imagem é o primo de Gourgui, Adama Samb. Hoje em dia, há muitos jovens atletas africanos a investirem dinheiro nas comunidades onde cresceram – para mim, esta foto simbolizava essas iniciativas”.

Brooklyn, New York

“Quando andávamos a filmar o documentário, visitámos 180 courts por toda a cidade de Nova Iorque. Este, em Brooklyn, era muito popular nos anos 80, mas os miúdos da zona acabaram por se aborrecer e trocaram-no por campos novos. Acho esta imagem poética, porque alguns basquetebolistas dominam os movimentos aéreos tal como estes pombos”.

Clybourn Park, Chicago

“Esta foto foi tirada em Clybourn Park, Chicago, em 2015. O campo é conhecido por ser um dos locais onde se filmou o icónico Hoop Dreams. de 1994. Tive muita sorte em encontrar estes dois rapazes a jogar na única vez que lá fui”.

Bir-Hakeim, Paris

“Bir-Hakeim é uma zona de jogos situada mesmo por baixo da Torre Eiffel. Esta foto tem muito valor sentimental, porque o court foi recentemente demolido e substituído por um daqueles mini estádios horríveis que vez por todo o Mundo. Na minha opinião, era o campo de basquete mais bonito de Paris”.





Manila, Filipinas

“Esta foi tirada em 2013, em Manila, capital das Filipinas, durante a digressão mundial do documentário. Muitos fãs de basquetebol dirão que Nova Iorque é o lar cultural da modalidade, mas, nas Filipinas encontrei gente tremendamente apaixonada pelo jogo. É o desporto nacional – consegues encontrar cinco cestos numa só rua, separados por poucos metros. Todavia, a maioria dos praticantes tem pouco equipamento – os mais novos chegam mesmo a jogar descalços ou de chinelos e a tabela é posta de pé com pedras a segurá-la”.

Kampala, Uganda

“Esta é em Kampala, capital do Uganda. Estava lá a documentar um evento chamado Giants of Africa – foram construídos uma série de campos de treino, com o objectivo de ajudar a captar a próxima geração de grandes basquetebolistas africanos. A edição de 2017 decorreu numa escola americana, com este court instalado num dos mais espantosos cenários que alguma vez fotografei. Nem acredito que só o descobri este ano”.

Nova Jérsia

“Este campo é em Nova Jérsia, mas não vou revelar exactamente onde. Prefiro que as pessoas tentem descobrir por si próprias.. Durante as filmagens de Doin’ it, fizemos uma busca intensa pelo local onde queríamos filmar a primeira cena. Chegámos ali ao nascer do sol e fomos presenteados com uma vista magnífica do skyline de Manhattan. na foto, aparece o co-realizador do filme, Bobbito Garcia, a lançar enquanto eu preparava o equipamento. Esta foto é muito especial para mim, porque me lembra de todo o trabalho de preparação que fizemos até chegarmos ali, naquela manhã em particular”.

