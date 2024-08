Fotos históricas da cena rave de Los Angeles nos anos 90

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma Thump.

Quando o fotógrafo Michael Tullberg me pediu para editar o que viria a ser first o livro fotográfico, Dancefloor Thunderstorm: Land of the Free, Home of the Rave, cheio de imagens captadas durante a era dourada da ceca rave de los Angeles, de meados a finais dos anos 90, não tive a certeza de que seria o gajo certo para a tarefa.

A minha década de 1990 foi passada totalmente embrenhado no techno de Detroit e na comunidade house, o que, apesar de obviamente ter uma ligação ao movimento mais alargado da música de dança na Califórnia, tinha o seu próprio e único estilo e sonoridade. Tive, por isso, dúvidas se o meu conhecimento seria suficiente para abraçar a monumental empreitada.

Todavia, acabei por perceber que a influência de LA era maior e mais viva do que aquilo de que me lembrava e as memórias acabaram por ressurgir em catadupa à medida que investigava o imenso arquivo de Tullberg. Muitas das imagens eram-me surpreendentemente familiares, tendo na altura chegado ao Midwest e infiltrado-se no meu subconsciente através das revistas URB e BPM, autênticas bíblias da cultura da música electrónica norte-americana numa era pré-internet.



É por isso que, apesar das diferenças regionais, a colecção de Tullberg capta o espírito da cena rave americana dos anos 90 de uma forma que transcende sítios e cidades. Talvez seja pelo seu estilo original que recorre às exposições longas para apanhar a energia única de horas a fio em pistas mal iluminadas, ou talvez seja, simplesmente, o facto de o look dos putos de Los Angeles em finais dos anos 90 ser o dress code obrigatório para ravers de todo o país. Uma coisa é certa, a influência cultural da cena de LA continua hoje a ser sentida e foi a génese da explosão global da EDM.

“Dancefloor Thunderstorm: Land of the Free, Home of the Rave” pode ser encomendado aqui.

