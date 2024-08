Fotos íntimas da minha relação com a mãe do meu melhor amigo

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Holanda.

O fotógrafo belga Alexander Deprez é casado com Natalie Nijs, 24 anos mais velha que ele e mãe do seu melhor amigo. O seu projecto NN é constituído por uma série de fotos analógicas da vida que levam juntos. Falei com Alexander sobre amor, tabus e honestidade.

VICE: Quando conheceste Natalie?

Alexander Deprez: Há cerca de três anos. Passei um Verão em casa do meu melhor amigo, Niels, em Gante, na Bélgica. Tinha acabado de terminar a relação com a minha ex e sentia-me um prisioneiro em Kuurne, cidade onde vivia na altura. Gante era muito mais divertido. Natalie é mãe do Niels, portanto estávamos a viver sob o mesmo tecto e lembro-me que passávamos imenso tempo sentados na varanda, só a conversar e a fumar.

Assim que nos conhecemos, não era possível negar que tínhamos uma ligação, mas não fizemos nada durante algum tempo. Ela era mãe do meu amigo e também tínhamos consciência da diferença de idades. Até acabarmos na cama depois da festa de aniversário dela nesse ano.

Como é que o teu amigo reagiu à relação?

Estava muita gente na sala quando nos começámos a beijar – a festa ainda estava a decorrer. Algumas pessoas ficaram bastante chocadas. Conseguia ouvir o burburinho ao redor, mas também toda a gente se riu. Até o Niels. Estávamos bem bebidos.

Todavia, ele pareceu ter um momento difícil quando eu e a mãe começámos a namorar oficialmente. Na altura, sentiu-se mais ou menos como se estivesse a segurar a vela – eu era o gajo a interferir na sua família. Mas, no fim acabou por correr tudo pelo melhor e acho que agora estamos bem.

Vocês enfrentam muitas reacções fortes quando as pessoas vos vêem juntos?

Nem por isso. Há alguns comentários aqui e ali, mas sempre de pessoas que não conhecemos bem. Já aconteceu algumas miúdas da minha idade ignorarem a Natalie quando ela está comigo. E tipos da idade dela agirem de maneira competitiva perto de mim. Parece que sentem a necessidade de se gabarem sobre o que fizeram quando eram mais jovens e sobre as mulheres que poderiam ter tido.

E é verdade que, por vezes, sinto que muita gente não leva este relacionamento a sério. Acho que acreditam que, mais cedo ou mais tarde, vou querer estar com alguém da minha idade. Mas, nós não ligamos so que os outros pensam. Natalie e eu preferimos rir disso, em vez de ficarmos frustrados. Na verdade, gosto de ver as caras confusas quando nos beijamos em público.

Fotografas a Natalie desde que a conheceste, mas porque é que decidiste publicar as fotos agora? Tem alguma coisa a ver com quebrar tabus?

Acho que já quebrámos tabus ao estarmos juntos. Com esta série queria abordar outra coisa, algo muito comum na Flandres, talvez especificamente na Flandres Ocidental. As pessoas aqui importam-se demasiado com o que os outros pensam. Estamos muito acostumados a usar máscaras. Quando estás com problemas ou há alguma coisa que não está bem, não tens permissão para o mostrar. Toda a gente sabe dos problemas dos outros, mas ninguém fala sobre isso. Claro que isso pode levar a colapsos quando as pessoas não aguentam tanta pressão. Acho que é uma cultura muito opressiva.

Nestas fotos, sou muito honesto sobre mim, sobre a minha vida e o ambiente em que vivo, porque acho que o mundo seria um lugar muito mais fácil se toda a gente fosse mais aberta. Às vezes as pessoas pensam que faço isto só para chocar, mas não é verdade. Simplesmente não tenho medo de mostrar quem sou, mesmo que a minha vida envolva coisas que são consideradas tabu – como sexo, festas e drogas.

Do que mais gostas na Natalie?

Gosto muito de como ela é confiante. Isso traz muita estabilidade e confiança à nossa relação. Muitas vezes, os jovens estão demasiado ocupados a exigir o seu próprio espaço, tanto em relacionamentos como na sociedade, o que pode causar ciúmes e suspeitas.

Ela deixa-me fotografá-la mesmo nas situações menos lisonjeiras. Concorda com quase tudo. Algumas pessoas são muito rigorosas com a maneira como querem ser retratadas, mas ela não liga muito. Mostra quem ela é e isso é suficiente. Estar com ela ajudou-me muito a desenvolver o meu próprio estilo. Não que ela o determine, mas ensina-me como ser realmente eu.

Abaixo podes ver mais fotos de Alexander Deprez.

