Fotos que mostram que há mais vida em Gaza para além do conflito

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Arábia.

Para muitos, a Faixa de Gaza é sinónimo de conflito e sofrimento. No entanto, quatro jovens fotógrafos locais estão a tentar dar ao Mundo uma perspectiva mais abrangente da região. Através dos seus trabalhos, Sanad Abu Latifa, 22, Abdel Karim Hana, 23, Mahmoud Khattab, 26, e Mariam Abu Daqqa, 26, mostram que, apesar dos dois milhões de habitantes de Gaza enfrentarem muitos desafios, a sua vida quotidiana não está constantemente subjugada ao conflito.

Cada um dos fotógrafos trabalha de forma individual e escolheu focar-se nos seus aspectos favoritos da vida no território, mas, colectivamente, dão-nos uma visão mais compreensiva do que é viver, trabalhar e brincar na região.

Foto: Mahmoud Khattab

De acordo com Mahmoud Khattab, a melhor coisa de Gaza é a praia. “No Verão, durante os cortes de electricidade, que podem durar até 16 horas por dia, é normal que as pessoas vão para as praias, para fugirem ao calor e se refrescarem”, diz o fotógrafo de 26 anos. E acrescenta: “É uma oportunidade para os adultos relaxarem e tentarem esquecer as realidades do dia-a-dia e dá às crianças espaço para brincarem. É um cenário verdadeiramente bonito”.

Abdel Karim Hana adora deambular por diferentes bairros e captar os detalhes das experiências de todos os dias. “O que me fascina nestes bairros é a sua simplicidade e a beleza dos residentes, que normalmente estão com o ânimo elevado apesar de tudo o que se passa à sua volta”, explica. E sublinha: “Quando andas por ali, percebes que são as pessoas que definem os diferentes sítios e não o conflito interminável”.

Foto: Abdel Karim Hana

Já para Sanad Abu Latifa, tudo se resume a captar imagens de pessoas a trabalhar. “No final de 2017, tirei algumas fotos a Rashah al-Hissi – conhecido localmente como o “Sheikh dos Pescadores” –, que passou a vida inteira entre o seu barco e as redes de pesca que faz e repara há mais de 60 anos”, conta Sanad.

E realça: “Sempre que visito a zona portuária, vejo Rashad. Tem agora 76 anos e, depois de todo este tempo, diz-me sempre que continua tão apaixonado pelo que faz como no primeiro dia”.

Rashash al-Hissi. Foto: Sanad Abu Latifa.

E, no que diz respeito a Mariam Abu Daqqa, nada lhe dá mais prazer que fotografar as crianças locais a brincar. “Para mim, os sorrisos nos seus rostos demonstram esperança”, explica Mariam. E conclui: Apesar de todas as dificuldades que viver neste sítio perigoso comporta, ainda consegues encontrar muita felicidade. E quando a vejo, tenho que captá-la”.

Abaixo podes ver mais fotos de Sanad, Abdel, Mariam e Mahmoud.

Foto: Mariam Abu Daqqa

Foto: Mariam Abu Daqqa

Foto: Mariam Abu Daqqa

Foto: Abdel Karim Hana

Foto: Abdel Karim Hana

Foto: Mahmoud Khattab

Foto: Mahmoud Khattab

Foto: Sanad Abu Latifa

