Essas são as imagens que o aftermovie do Tomorrowland Brasil não mostra pra você

Nem só de grama verdejante e gente muito bem vestida/arrumada/limpinha vive o Tomorrowland Brasil — como nos faz acreditar os dez minutos muito bem editados do aftermovie da segunda edição do festival por aqui. Faltou mostrar o nosso Tomorrowland real, dos fantasiados, descamisados e fritos em geral que levantaram a poeira da terra batida do chão do Parque Maeda nos últimos dias 21, 22 e 23 de abril. Nós lembramos bem que teve gente que invadiu o palco, assim como faltou no aftermovie umas pepitas (como bem lembrou este internauta aqui) tipo “Baile de Favela”, ou, no mínimo, os sucessos hiperentoados por lá como “How Deep is Your Love”, do Calvin Harris.

Mas pra não esticar mais o chiclete da lamúria, aproveitamos a divulgação do belo filme do festival, para lembrar dos três dias de sol, poeira, curtição e EDM através da lente do nosso fotógrafo Lucas Jacinto que registrou fritos de todos os tipos com quem trombou no festival. Muitos cosplays (o nosso preferido foi o André Marques Gordão), muitas fantasias, muita fritação, muitas bandeiras. Tinha até um filho de Gandhy no meio dessa bagunça. Digamos que esta é uma seleção na qual todo mundo tem vez. Isso porque o tão conclamado PLUR — peace, love, union and respect — a gente vê por aqui:

Videos by VICE

Todas as fotos por Lucas Jacinto.

YMCA?

André Marques DJ, faz o sampley de guitarra!

Dollynho, seu amiguinho…

Esse aqui a gente até demorou pra entender a aerodinâmica do negócio.

Rolou até um treino de karatê (ou ioga?)