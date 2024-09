Fui Sóbria a um Festival de Música (e Foi isso que Aprendi)

Ficar sóbrio em um festival de música não é uma ideia inovadora. Muitas pessoas consideram isso a norma. Nunca fui uma dessas pessoas, no entanto. Como alguém que costumava se referir ao fim de semana como “facetival” — porque era o momento de afundar a cara em todo tipo de substância — para mim, a sobriedade era tão sedutora quanto ir a um clube que só toca os hits das paradas. Na balada, não era incomum que eu enfiasse o pé antes mesmo da agulha encostar num disco.

Foto por jpavulso

No começo deste ano, entretanto, um encontro com os agentes da lei não me deixou alternativa senão eliminar todo o meu engajamento com substâncias ilícitas. Festivais, shows, reuniões de família, qualquer coisa — em nenhuma ocasião haveria um intoxicante dentro de mim. Embora a ideia de manter a sobriedade em um festival de música fosse desanimadora, a alternativa a isso seria muito pior.

No geral, a experiência não foi totalmente desagradável, mas certamente teve os seus momentos de desconforto e frustração. Aprendi uma série de lições inesperadas me abstendo de drogas e álcool no fim de semana, e a maioria delas foi positiva. Eis o que aprendi:

Boa Música Não Precisa de NenhumReforço

Pode parecer bobo, mas estava mesmo preocupada que não fosse capaz de curtir a música sem algum tipo de químico fluindo na minha corrente sanguínea. Me surpreendi positivamente ao descobrir que isto está longe de ser o caso. No mínimo, foi legal saber que quando a música mexia comigo era graças a uma curtição genuína e não-adulterada. Por outro lado, nos sets ruins, eu não tinha onde me esconder.

De Modo Geral, as Pessoas te dão Apoio

Declarações sobre a minha sobriedade, de modo geral, foram recebidas com encorajamento e, seguidamente, uma oferta de refrigerante ou garrafa d’água. Meus amigos se esconderam para manter suas atividades extracurriculares longe da minha vista e me elogiaram continuamente ao longo do fim de semana. Houve alguns poucos infelizes que fizeram parecer como se eu estivesse perdendo alguma coisa porque não podia me chapar com eles, mas eles obviamente não são amigos de verdade ou dignos do meu tempo.

Foto por Jeff Cruz

Vão Pensar Que Você Está Chapada

Apesar do festival ter terminado na noite de segunda-feira, eu queria continuar dançando. Então, na terça de manhã, saí com um amigo em busca do último suspiro. Desde então, muita gente insinuou que eu devia estar cheia de anfetaminas para ter durado tanto. Aparentemente, para alguns, é difícil acreditar que alguém poderia estar tão autenticamente empolgado o tempo todo. Ah, e coçar o seu nariz numa festa sempre parece suspeito, de qualquer jeito.

A Noite Não é uma Criança

Me manter animada foi fácil durante o dia — com o sol esquentando a pele do meu rosto e o cimento sob os meus pés, dançar era fácil. Apertadíssima no pátio de um clube, por volta das 3h da manhã, eu me tornava agonizantemente consciente da minha sobriedade. Foi o pior inconveniente que enfrentei durante todo o fim de semana.

Foto por Dave Bledsoe

Você Vai Enfrentar o Desafio

Houve poucos momentos na vida em que demonstrei tanta determinação quanto aqueles em que rejeitei os variados pós, adesivos e ervas à minha disposição. Teria sido fácil ceder à tentação, mas dizer não era mais recompensador e empoderador. No geral, mais o tempo passava no festival, mais eu me sentia em paz e confortável com as minhas restrições.

Adrenalina e Cafeína Podem FazerMilagres

Sabendo que cafeína era tudo que eu podia ingerir para me amparar quimicamente durante a maratona do fim de semana, fiz um estoque de erva-mate de antemão. Combinando-a com os meus níveis já excessivos de adrenalina e animação, pude aproveitar o melhor delas! Bônus: sem depressão induzida pela dopamina!

Vai Ser Bom Para Você

É claro que pode ser divertido amplificar a experiência e ter o seu fim de semana patrocinado (com segurança) por letras como C, E, K e LSD, mas se um festival parece insignificante sem elas, talvez seja hora de pensar um pouco. Todo relacionamento exige uma revisão de tempos em tempos. Encarar um fim de semana de festival sóbria foi uma oportunidade de tornar mais saudável a minha relação com a música e, mais importante, comigo mesma.

Foto via Wikimedia

Tradução: Fernanda Botta