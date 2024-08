“Game of Thrones”: os melhores memes da estreia da oitava temporada

Este artigo foi originalmente publicado na VICE US.

Finalmente, winter is here! O primeiro episódio da temporada final de Game of Thrones saiu domingo à noite nos Estados Unidos e todos os teus heróis e afins preferidos estão de volta à acção. Arya! Dany! Um Jon Snow em stress! E Tyrion, durante tipo uma cena.

Não houve assim muito sangue, sexo ou zombies na estreia, mas há muuuitos reencontros importantes entre personagens-chave e online as pessoas têm muito a dizer sobre isso. Primeiro, Arya e Gendry. Depois do assassino dos Stark ver o bastardo de Robert a cavalgar em direcção a Winterfell, os dois têm um reencontro em modo flirty na ferraria do castelo.

Antes, parecia que tinham uma relação mais de amigos ou irmãos, mas isto é Game of Thrones por isso nunca se sabe!

https://twitter.com/VOIRJHS/status/1117609229496606725

Aria também disse olá a Hound, que antes tinha roubado e deixado para morrer. E foi bastante mais emocionante e engraçado do que metade dos outros encontros todos.



Me when Arya and Jon reunited vs. Me when Arya and The Hound reunited #GameofThrones pic.twitter.com/iyOeyYT5nr — Garner Montgomery (@garner_mont) April 15, 2019

https://twitter.com/likeokaysure/status/1117603621057835009

Jon Snow também encontrou uma data de antigos amigos, como Bran, Arya e Sam. No geral, parece cansado.



Jon Snow everytime he gets rid of one title and they give him a higher one pic.twitter.com/Nnv5dlpCpu — Ashley K. (@AshleyKSmalls) April 15, 2019

Sam: You're the true King of the 7 Kingdoms

Jon: pic.twitter.com/Yj6nxoniL3 — Saint 🏁➃ (@bdottaylor4) April 15, 2019

Tyrion apareceu neste episódio durante cerca de 14 segundos. Nesses curtos momentos, teve um encontro com a sua mulher Sansa.



Sansa looking at Tyrion after he said the Lannister army will be joining them and trusted Cersei. #gameofthrones pic.twitter.com/1MflP3vaDX — Ara (@lefilmara) April 15, 2019

De volta a King’s Landing, Euron voltou para se fazer à Cersei. E foi… estranho.



https://twitter.com/kidaxxo/status/1117629945780604929

Nobody:



Nobody at all:



I mean it really no one:



Euron: pic.twitter.com/sKsw23FxQ1 — Demon Saint🔥🐜 (@KazxKage) April 15, 2019

Para além disso, Theon salvou Yara do navio de Euron.



Arya and Jon Theon and Yara

reunion reunion#GameofThrones pic.twitter.com/TRz6hJJuBT — M ⁷ (@beaumoonchild) April 15, 2019

E por último, mas não menos importante: Bran e Jaime. Bran teve várias trocas de olhares intensos neste episódio…



Every bran meme has me straight up cackling #GameofThrones pic.twitter.com/oLF3S9s4CN — Becka Wall (@beckawall) April 15, 2019

… um em especial, quando lhe aparece o Kingslayer no final do episódio. Isto pode parecer que foi há biliões de anos, mas lembra-te que Jaime empurrou Bran de uma janela na primeira temporada, o que, basicamente, deu início a toda a “War of the Five Kings”. Constrangedor!



E agora, esperemos pelo segundo episódio. Foda-se, sinto-me velho.



