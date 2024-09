George R.R. Martin está a preparar uma nova série sobre aliens

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

The Winds of Winter está a chegar… ou se calhar não. O sexto livro da saga de George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire – em que se baseia Game of Thrones – está a ser trabalhado há seis anos. Na última temporada da serie da HBO, o enredo passou à frente dos livros de Martin e Winter ainda continua sem data de publicação.

Entretanto, na quinta-feira, 11 de Maio, o canal SyFy anunciou que está a trabalhar com Martin no desenvolvimento da sua novela de ficção científica de 1980, Nightflyers. Eis como o canal descreveu a nova série:

Set in the future on the eve of Earth’s destruction, a crew of explorers journey on the most advanced ship in the galaxy, The Nightflyer, to intercept a mysterious alien spacecraft that might hold the key to their survival. As the crew nears their destination, they discover that the ship’s artificial intelligence and never-seen captain may be steering them into deadly and unspeakable horrors deep in the dark reaches of space.

Nightflyers ainda estará nos primeiros estágios de desenvolvimento mas o SyFy já envolveu no projecto os produtores Doug Liman (The Bourne Identity), David Bartis (The O.C.), e Gene Klein (Suits). O livro foi adaptado ao cinema nos anos 1980, num filme co-escrito pelo autor. Esta nova versão de Nightflyers faz parte de um “reebot” do canal, que também inclui adaptações de vários clássicos da ficção científica, como Brave New World e Stranger in a Strange Land.

Para já também ainda não é claro o papel a desempenhar por George R.R. Martin, até porque o autor está envolvido em mais séries de televisão, incluindo dois possíveis spin-offs de Game of Thrones. Nos entretantos, os fãs de A Song of a Ice and Fire têm de continuar na expectativa se ele vai acabar o raio dos livros, ou não.

