‘Girl’, o Documentário Sobre DJs Mulheres Precisa da Sua Ajuda pra Ser Feito

Em 2003, Kandeyce Jordem resolveu fazer um documentário sobre mulheres DJs e virou sua câmera para pioneiras da cena como Irene, Colette e DJ Lady D, que conseguiu fazer seu nome e seu som no meio dos picas. Mas havia uma DJ em particular que chamou a atenção de Jorden: Sandra Collins, uma das peça-chave da cena underground de Las Vegas no final dos anos 90. Jorden se viu cada vez mais intrigada com a história de Collin — é este o ponto em que o documentário vai para um outro lado e se torna sobre a relação obsessiva da diretora com a DJ.



Ao longo dos próximos dez anos, Jorden seguiu Collin pelo mundo, procurando desvendar a enigmática persona party-girl. “O filme se tornou uma história bastante pessoal sobre identidade, perda e amor pela música,” diz Jorden ao THUMP. Agora, o filme está finalmente pronto e teve sua primeira exibição durante o International Music Summit no Red Bull Guest House, em Miami no começo do ano.



Porém, Jorden tem um último obstáculo para ultrapassar: a licença musical das faixas do filme. Procurando arrecadar grana que ela precisa pagar pela trilha do documentário — que inclui sons do Chemical Brothers, The Crystal Method, BT e Goldfrapp — a diretora lançou no IndieGoGo uma campanha procurando reunir $ 50 mil dólares nos próximos 35 dias.



Ainda que um filme pessoal, Jorden diz que Girl não deixa de mostrar a desigualdade entre homens e mulheres na dance music. “Muitas dessas desigualdades e preconceitos em relação às DJs mulheres na cena de 12 anos atrás continuam prevalecendo até hoje. Homens ganham mais que mulheres, e são muitos os festivais ao redor do mundo onde apenas uma ou duas mulheres (e ás vezes nem isso) integram seu lineup,” diz a diretora.

“Ainda que Girl não seja um filme político ou de ativismo, definitivamente é uma parte importante sobre a conversa atual sobre oportunidades e recompensas iguais para artistas mulheres.”

