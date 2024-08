Google remove ovo do emoji de salada para torná-lo ‘mais inclusivo’ para veganos

Como os veganos sobrevivem? Não só eles precisam evitar todo e qualquer tipo de carne e laticínio, como também não podem nem mesmo dar de cara com a representação virtual de um produto de origem animal. Nada de queijo, mel, sapatos de couro e nada de emoji com um ovo (meu deus!) no meio.

Graças ao Bom Senhor, o Google reconheceu a falta de ética brutal destes pixels em formato de ovo. A gigante da tecnologia anunciou recentemente que removeria o ovo cozido de seu emoji de salada, permitindo assim que veganos portadores de aparelhos Android possam retomar o controle moral dos seus telefones.

Videos by VICE

De acordo com o The Verge, a empresa planeja 157 novos emojis pro Android P Beta 2 quando o novo sistema operacional for lançado neste ano. A alteração no emoji de salada é uma espécie de esforço para promover “diversidade”, seja lá o que eles acham que isso significa.

Jennifer Daniel, chefe da equipe de design do Google Expression, explicou a mudança em um tuíte. “Muito se fala de inclusão e diversidade no Google”, escreveu. “Então se você precisa de provas de que estamos fazendo do tema uma prioridade, chamo sua atenção para este emoji — removemos o ovo no Android P Beta 2, tornando esta uma salada vegana ainda mais inclusiva.”

Não é a primeira vez que o Google “conserta” um emoji depois de fazer um escândalo. No ano passado, após meses de reclamações quanto à localização do queijo em seu emoji de hambúrguer, a empresa o redesenhou para que ficasse em cima da carne e não do pão.

Ai ai, Google, o que faríamos sem você?

Matéria originalmente publicada em Munchies UK.



Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.