Garotos Pilotos da Grécia

Toda quinta-feira, dezenas de pilotos se encontram num estacionamento em Salonica para mostrar ao mundo como seus carros e motos são foda. É uma competição no melhor estilo Velozes e Furiosos que atrai uma multidão de mais de mil pessoas por semana. Enquanto os motores giram, os espectadores viram cervejas e ouvem música obscenamente alta. As reuniões vêm se tornando mais populares nos últimos meses, e as pessoas chegam horas antes do começo para pegar um bom lugar.

Uma pequena rotatória é a única coisa que separa a pista improvisada do resto do estacionamento. Assim que o primeiro carro entra no ringue, uma espécie de silêncio respeitoso cai sobre o público. Quando o piloto acelera, os pneus queimam no asfalto, enchendo o ar com uma fumaça grossa cinza. É o mesmo cheiro estranho que enche o quarto quando seu colega põe fogo nos pelos do peito no dormitório da facul.

Para um espectador inocente o evento parece caótico, mas tudo é calculado. Supostamente, a regra mais importante é a cortesia – deixar o motorista da frente terminar seu show antes de entrar no “ringue”. Esse cara esperou a semana inteira para fazer zerinhos com seu Mazda, e vai ficar muito puto se você interromper antes dele ou dela terminar.

Os pilotos mais aventureiros se revezam contornando os postes de luz do estacionamento, e em certo ponto, dois carros menores bateram. A coisa parou por um momento, até os dois motoristas saírem de seus carros ilesos e apertarem as mãos como bons cavalheiros.

Um dos espectadores, Chris M., me disse: “Esses caras vivem de velocidade. Todo carro que você vê aqui foi tunado com o dobro do seu preço original. A maioria dos participantes são trabalhadores. Eles trabalham em garagens ou serviços de pneu e fazem o máximo de horas extras para conseguir comprar um escapamento novo ou um conjunto de pneus”.

Por mais selvagem que a coisa parecesse, o evento foi bastante civilizado. Quando perguntei o que acontece se a polícia aparece, me disseram que todo mundo pega suas coisas e vai para casa. Que educado.

– Kosta Koukoumakas

Tradução: Marina Schnoor