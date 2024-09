Em Fotos: Gregos Comemoram e Lamentam a Vitória Histórica da Esquerda nas Eleições do País

Os Vencedores

Na noite de domingo, nas ruas das cidades da Grécia, pessoas de todas as idades cantaram, dançaram e choraram ao som de “Bella Ciao”, uma música do começo do século 20 cantada pelos trabalhadores das plantações de arroz de Bolonha e mais tarde emprestada aos guerrilheiros italianos em luta contra o regime fascista nos anos finais da Segunda Guerra Mundial. Agora, em 2015, a canção está intrinsecamente ligada à formação do primeiro governo de esquerda da história da Grécia.

Na Praça Klafhmonos, a festa começou assim que os primeiros resultados foram anunciados. Logo depois das 23 horas, Alexis Tsipras, líder do Syriza, o partido vitorioso, chegou ao Propileu para fazer seu discurso da vitória. “Isso também é a vitória de todas as pessoas da Europa lutando contra a austeridade que está destruindo nosso futuro europeu em comum”, ele disse, enquanto um mar de bandeiras coloridas balançava abaixo dele.

A alguns metros de distância do pódio, um grupo de espanhóis e italianos gritava “Syriza, podemos, venceremos!”, uma referência ao partido de esquerda espanhol Podemos, que apoia o Syriza há anos. “A hora da esquerda finalmente chegou”, afirmou um grupo de jovens mulheres que estava ao meu lado. Naquela hora, isso pareceu muito profundo.

Os Perdedores

Ter de cobrir a tão esperada derrota não só de um partido, mas supostamente de todo um sistema político, é um pouco estranho: é como se uma enorme rave estivesse acontecendo em algum lugar no centro da cidade, mas você tivesse de ir ao velório da sua tia-avó. O clima na sede do Nova Democracia, na noite retrasada, era sombrio. Desde a manhã de domingo, a ansiedade e a frustração têm sido as emoções mais óbvias no rosto das pessoas nos escritórios do partido, na Avenida Syggrou. Quando as zonas eleitorais fecharam, os cenários cercando a sucessão do ex-primeiro-ministro Antonis Samaras já tinham começado a se erguer.

Dizem que os verdadeiros amigos ficam do seu lado na alegria e na tristeza, mas parece que esse não é o caso em se tratando dos apoiadores do Nova Democracia: poucos apareceram para o discurso de despedida de Samaras em Zappeio, e menos pessoas ainda aplaudirão o ex-primeiro-ministro no final de sua era.

