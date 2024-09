David Guetta e Nicki Minaj Roubaram a Cenografia do Burning Man para sua Apresentação no Billboard Music Awards?

No Bilboard Music Awards em Las Vegas na semana passada, durante a apresentação da música “Hey Mama”, David Guetta ao lado da rapper Nicki Minaj – que chamou a atenção pelo seu twerking – acabaram sendo lembrados por um lance muito menos louvável. As estruturas no palco usadas por Guetta e Minaj eram praticamente idênticas às da instalação do festival Burning Man, conhecidas como a série HYBYCOZO. A aparente coincidência rendeu à dupla acusações de que o DJ e a rapper teriam roubado o trabalho de outra pessoa.

“Na noite do spabado (16), recebemos várias ligações nos falando para ligar a televisão e ver a apresentação de David Guetta. Isso porque o nosso design estava aparecendo no palco inteiro”, conta a designer Yelena Filipchuck ao THUMP. “Foi tão escandaloso que pessoas que nem são tão familiarizados com o nosso projeto, nos mandaram mensagens perguntando se nós fizemos a cenografia!”

2:15 na apresentação, as estruturas são reveladas.

Filipchuck e seu parceiro de design, Serge Beaulieu, estrearam a instalação HYBYCOZO no Burning Man depois de uma campanha de sucesso no kickstarter durante o verão de 2014. A série de estruturas geométricas emissoras de luz, feitas de aço e cortadas a laser viraram uma das instalações mais fotografadas do festival, e depois tiveram aparições no Treasure Island, festival que rola em São Francisco e no Further Future em Las Vegas no começo desse mês. HYBYCOZO, contração de Hyperspace Bypass Construction Zone, apresenta várias permutas geométricas colocadas em conjunção, mas em particular, o dodecaedro pentagonal (estrutura de 12 lagos com faces de 5 lados) é o design que os designers sugerem que teria sido roubado por Guetta e Minaj.

HYBYCOZO no Burning Man, de 2014.

a side-by-Lado a lado, uma comparação do dodecaedro HYBYCOZO (esquerda) e a escultura de palco de Guetta/Minaj (direita).

Mesmo uma análise visual apressada sugere que as similaridades são coincidentes demais. “O tamanho é parecido, com um metro e oitenta”, diz Filipchuck. “O padrão tenta ser uma cópia, nós demos zoom e o padrão da composição combinava perfeitamente [um círculo em um pentágono] em uma grade de linhas vinda das bordas. O formato em si tinha até as mesmas arestas escuras e grossas, brilhando de dentro e combinando com os padrões cortados a laser distintos pelos quais somos conhecidos”.

Corroborando para a teoria do roubo intelectual de Filipchuck e Beaulieu está a prova mais circunstancial: no clipe de “Hey Mama”, qual Guetta e Minaj desfilam em cenas do Burning Man, repletas de andarilhos pos apocalípticos, carros tunados e uma estrutura de palco comumente usada em eventos paralelos ao Burner, como o Desert Hearts.

Guetta curtindo umas vibes Burner no clip para “Hey Mama” com a Minaj.

Não é claro em quem a culpa pela transgressão cai, nos pés dos artistas ou na equipe de cenógrafos contratada por seus times, ou Billboard, que encenou a premiação.O time HYBYCOZO espera que alguém confesse o que eles consideram uma falsificação.

“A parte que mais machuca é que somos jovens artistas fazendo arte de festival e cenografia. Agora parece que qualquer coisa que nós fizermos pode ser copiada por esses times gigantes corporativos”, acrescenta Filipchuck. “Se eles queriam essa estética, deveriam ter nos contatado para discutir as opções ao invés de [criar] o que parece ser uma cópia barata de nossa arte sem a nossa permissão”.

Guetta ainda não respondeu ao pedido de comentário.

Jemayel Khawaja é editor assistente do THUMP



Tradução: Pedro Moreira