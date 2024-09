Gui Boratto reuniu novos nomes do techno e do house na coletânea ‘Magnum Vol. 1’

Criado e produzido pelo Gui Boratto, o D.O.C., subselo da Kompakt, firmou-se, nos últimos dois anos, como uma referencial plataforma para sacar o que há de mais interessante rolando no underground brasileiro do techno e da house. A estreia da compilação Magnum Vol. 1 chega para oferecer uma amostra consistente dos talentos que o Gui vem ajudando a lapidar e promover. Para a surpresa de alguns, na seleção aparecem dois nomes da Alemanha, os berlinenses Monolink e Monotype, indicando que o selo não tem como proposta ser realmente focado em artistas daqui, mas nas melhores descobertas da nova geração.

“O D.O.C. já está começando a formar uma família”, comenta Gui Boratto. “Nomes como o Shadow Movement, Elekfantz, L_cio, AnT e HNQO são exemplos do tipo de som que o selo tem por objetivo promover. Um tipo de música que tenha uma qualidade atemporal, com uma pegada clássica”. Já a escolha de nomear a coletânea assim veio de uma brincadeira com o padrão das garrafas de bebidas. “A versão Magnum de uma garrafa de vinho de 750ml, por exemplo, tem um litro e meio, é maior. Essa foi a jogada, para mostrar que é uma obra com bastante conteúdo musical”, explica ao telefone.

Videos by VICE

Segundo o curador, a ideia será manter esse conceito nos próximos volumes, tomando o cuidado para não esbarrar em tendências de qualidade sazonal da eletrônica como o trip hop, o dubstep e os broken beats. Com lançamento marcado para o dia 27 de maio, o álbum traz nove faixas inéditas e estará disponível nos canais digitais como o iTunes e o Beatport, mas também numa edição em vinil triplo. A versão física sairá em prensagem limitada a 500 cópias, com uma capa impressa em tinta especial dourada. A arte exibe o estilo simples e harmonioso característico do Felipe Caetano, o mesmo que assina as capas dos quatro álbuns do Gui Boratto.

Tanto neste como em todos os outros lançamentos do D.O.C., Gui Boratto atua não só na seleção das músicas, mas também lapidando e mixando uma a uma. “Recebi as faixas totalmente abertas. As únicas três que recebi e que foram para o álbum do jeito que chegaram são as dos dois caras de Berlim e a do HNQO. O resto, tudo a gente fez aqui”, conta. No caso de “Two Strangers”, do AnT, som que o THUMP libera para streaming com exclusividade, a ideia chegou bem mais crua.

“Ele gravou a voz no laptop, e estava um lixo [risos]. Mas um lixo legal. Aí, na primeira estrofe a gente decidiu manter a voz trash. Na segunda, gravamos com um puta microfone, bastante brilho, qualidade hi fi, e isso deu um ótimo resultado final”, observa. “Tem dono de selo que recebe ideias que ainda não estão totalmente redondas, e declina. Eu não faço isso. Prefiro trabalhar com os caras aqui em casa no estúdio, botar os pingos nos i’s, lapidar, porque não reter boas ideias seria um desperdício”.

Ouça a faixa abaixo:

Tracklist:

A1 – Monolink – “Faces”

A2 – AnT – “Two Strangers”

B1 – L_cio – “Schwantes”

B2 – M.A.S. – “Driven By You”

C – Shadow Movement – “Lies”

D – Elekfantz – “To The Bone”

E – HNQO – “Balinese Death”

F1 – Come and Hell – “Waste”

F2 – Monotype – “Começo”

O D.O.C. está nas redes: Facebook // Twitter // YouTube // Instagram // Soundcloud



Siga o THUMP nas redes: Facebook // Soundcloud // Twitter