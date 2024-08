Guia de facesitting para gordas

Depois de anos de sexo gordo estimulante, abaixo do esperado e experimental, cheguei a uma conclusão: adoro facesitting. Para quem não sabe, facesitting é sentar na cara de uma pessoa. Francamente, é um dos melhores orgasmos que já tive.

Como uma mulher gorda, tenho meus problemas com meu corpo nu e sexo. Eu questionava se algum dia rolaria de fazer algo como o facesitting. Quando comecei a fazer sexo, eu não deixava ninguém tocar minha barriga – então a ideia de abraçar a cara de alguém com as minhas coxas parecia algo mais indicado para outras pessoas. Minhas inseguranças vinham de dentro. Eu olhava meu corpo nu no espelho e me perguntava: Sou gorda demais para esse ato sexual específico? Vou acabar esmagando meu parceiro?

Não sou a única gorda com esse medo. “Eu tinha medo de acabar literalmente matando alguém”, me disse a moradora Rachel Matheson, de 28 anos. “Aí percebi que se um homem morrer enquanto alguém está sentado na cara dele, ele morreu fazendo algo que amava.”

Levei muito tempo para chegar num lugar onde percebi que minhas inseguranças estavam na minha cabeça. Aprendi que pessoas de todos os tamanhos podem desfrutar de todas as formas de sexo, se abordadas do jeito certo. Mas como parar de pensar demais e curtir um facesitting pela primeira vez?

Tudo bem se sentir ansiosa na primeira vez

Você precisa ser confiante para experimentar o facesitting, mas confiança também pode vir da prática. A primeira vez que Matheson experimentou sentar na cara de alguém, ela estava tão preocupada com sua aparência e cheiro que não conseguiu se focar no que estava acontecendo. Mas agora ela é uma convertida.

Ansiedade com a aparência e cheiro da sua genitália afeta mulheres de todos os tamanhos e idades. Mas não deixe esse medo atrapalhar seus desejos, vontades e necessidades. Comece a olhar seu corpo nu no espelho e apreciá-lo, não só durante o sexo mas todo dia.

Se comunique verbal e não-verbalmente sobre seus desejos

Sonalee Rashatwar, terapeuta sexual que prefere pronomes de gênero neutro, me diz que os casais precisam ter conversas explícitas sobre indicadores verbais e não-verbais para mostrar que a pessoa por baixo está curtindo a experiência. Se a pessoa por cima se deixar levar muito pelo ato, ela pode bloquear o suprimento de ar do parceiro. Rashatwar sugere que a pessoa por baixo toque na coxa ou braço do parceiro para avisar se precisa de um pouco mais de ar.

“A comunicação precisa ser contínua”, explica Rashatwar. “Não só na forma de ‘Você consegue respirar?’, mas também ‘Você está gostando? Isso te excita? O que posso fazer para você se sentir melhor? Há brinquedos eróticos que poderíamos usar? Como posso tornar isso mais prazeroso para você?’”

Casais devem discutir seus gostos específicos antes do sexo. “Nem todo mundo gosta de prazer oral como estimulação clitoriana, e nem todo mundo gosta de prazer anal como cunete”, diz Rashatwar. Fale sobre seus desejos antes de sentar na cara de alguém – para garantir que a experiência seja prazerosa pra todo mundo.

A autora. Foto cortesia de Amanda Scriver.

Encontre técnicas que funcionem para o seu corpo

Facesitting pode ser desafiador para alguns gordos, mas Rashatwar tem dicas pra facilitar as coisas. Uma sugestão é que o parceiro por baixo use um travesseiro para elevar o pescoço, assim ele tem espaço suficiente para respirar e mover o pescoço e braços durante o ato. Se você tem um colchão de viscoelástico, Rashatwar sugere passar para uma superfície mais firme, ou o chão mesmo, já que o colchão pode fazer as duas partes afundarem na cama e se sentirem instáveis.

Um travesseiro sob o pescoço do parceiro por baixo também permite que a pessoa por cima tenha um apoio sob as pernas. O que é ótimo se você tem dor no joelho. Mas no final das contas, as duas partes precisam experimentar até encontrar uma posição de facesitting que funcione para elas.

Ouça seu corpo

Ser uma gorda por cima pode ser cansativo fisicamente. Ouça seu corpo. Se o agachamento começar a doer, ou a ficar desconfortável, faça uma pausa e preste atenção no que você está sentindo. Gosto de buscar um copo de água ou ir para o banheiro para dar um tempo.

Minerva Siegel. Foto cortesia da entrevistada.

Facesitting te deixa no controle

Não importa qual seja seu tamanho ou peso, facesitting é um ato sexual onde o foco é inteiramente em você: você fica no controle de suas próprias sensações. “Facesitting é uma questão de me colocar no controle do meu prazer sexual e usar o corpo de outra pessoa para alcançá-lo”, explica Minerva Siegel, 27 anos, escritora e modelo com deficiência. Não é sempre que Siegel faz facesitting; ela tem que estar no clima. Mas Siegel curte muito o ato, e gosta muito de estar no controle. “Posso controlar o jeito como meu corpo é estimulado, o que às vezes leva a uma experiência sexual melhor.”

Como uma pessoa gorda, você pode se sentir privada do prazer sexual. Estudos mostram que gordos às vezes são estereotipados como preguiçosos, incompetentes e pouco atraentes. Atitudes de gordofobia podem ter um impacto sério na habilidade de uma pessoa de se sentir confiante sexualmente.

Falo por experiência: só quando descobri o movimento de aceitação do gordo, através do Tumblr e de trabalhos de autores como Virgie Tovar, que percebi que pessoas gordas como eu são sexualmente desejáveis por conta própria. Gordos merecem todo o prazer do mundo. Mas muitas vezes, somos fetichizados, humilhados pelo nosso corpo, ou as pessoas supõem que somos celibatários. O que não podia estar mais longe da verdade.

“Meu corpo é exuberante, macio, confortável e aconchegante”, diz Siegel. “Mereço orgasmos incríveis tanto quanto qualquer pessoa e sempre garanto que vou consegui-los.”

