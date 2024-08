Guia Kosmicare para sobreviveres aos festivais de Verão

Este texto é da autoria da Kosmicare, uma organização sem fins lucrativos, sediada em Lisboa, que trabalha para transformar a cultura da vida nocturna através de políticas e intervenções humanistas, abrangentes e baseadas na evidência científica. Segue o seu trabalho aqui, aqui e aqui.

Estamos no Verão e a época dos festivais está oficialmente aberta. É, portanto, aquela fase do ano pela qual todas/os esperamos e em que o calor e os dias longos convidam à diversão e à celebração. Esta é também uma época propícia a alguns excessos e a algumas loucuras mais ou menos saudáveis e, por esse motivo, é importante saberes como podes “navegar” pelas festividades sem perder a cabeça.

Os festivais de Verão têm vindo a multiplicar-se em Portugal e, neste momento, há para todos os gostos, em várias zonas do País. São eventos altamente procurados, porque oferecem a oportunidade de ouvir boa música, dançar até o sol nascer, socializar, beber uns copos ou consumir outras drogas para maximizar a diversão. Mas, sendo os festivais eventos de grande dimensão, que duram vários dias e que requerem com frequência que nos desloquemos de tenda e bagagens para uma localização remota, existem riscos acrescidos que convém ter em conta.

Tendo isso em vista e no âmbito do trabalho que a Kosmicare tem vindo a desenvolver, decidimos preparar este guia com 11 dicas para te apoiar na vivência de experiências positivas e enriquecedoras e te ajudar a sobreviver a mais um Verão.

Planeia a ida e a volta

Quando vais? Como vais? Com quem vais? Onde vais dormir? Quanto dinheiro tens para todo o festival? Onde estão os serviços de emergência médica, de segurança e de redução de riscos no recinto? O que levas na bagagem? Todas estas perguntas são necessárias para apoiar a tua organização e segurança. Sendo Verão, convém não te esqueceres de protector solar e roupa adequada aos dias quentes e possíveis noites mais frescas. Não te esqueças também de guardar dinheiro para comer e para a viagem de regresso a casa.

Come, dança, dorme e repete!

Os festivais são eventos fisicamente exigentes. O calor, as poucas horas de sono, os consumos de álcool ou outras drogas, a actividade física intensa… todos estes factores são desafiantes e tornam os festivais em eventos física e emocionalmente exigentes. Para te manteres activo/a durante todo o festival, é importante fazeres pausas para descanso e intervalos nos consumos de álcool ou outras drogas. Bebe água para manteres a hidratação e (dentro do possível) alimenta-te bem.

Tu decides!

Os festivais oferecem oportunidades de experimentação e convidam ao excesso no consumo de álcool ou outras drogas, flirts e aventuras sexuais. Essas experiências podem ser positivas se forem vividas de forma informada e consciente. E, principalmente, se forem consentidas. Não cedas a pressões. A diversão está dependente do teu bem-estar e conforto físico e emocional. Respeita os teus limites e tem em conta o teu estado de espírito, fase de vida e contexto em que te encontras.

Pretendes consumir drogas? Informa-te e reduz os riscos

Os festivais de Verão são contextos de consumo de experiências, música, substâncias, relações interpessoais, etc. Se decides consumir alguma substância informa-te sobre os seus efeitos, doses, contra-indicações e dicas de redução de riscos (postais informativos da Kosmicare estão disponíveis no site da organização).

Tenta não fazer misturas entre várias substâncias para evitares experiências mais desafiadoras ou difíceis de gerir. Durante o festival vai fazendo pausas no consumo para recuperares energias. Se após o consumo de alguma substância te sentires mal ou desorientado/a, procura ajuda especializada e não escondas informação sobre o que consumiste das equipas que te socorrerem. Lembra-te que estão ali para te ajudarem e não para te julgarem.

Sempre que possível, analisa as tuas drogas!

O consumo de substâncias ilegais apresenta o risco acrescido de nunca sabermos objetivamente qual é o seu conteúdo e potência. Várias intoxicações em festivais europeus estão relacionadas com adulterações das substâncias mais tradicionais (e.g. Cocaína, MDMA, LSD, Speed) com outras substâncias novas, às vezes com doses e efeitos diferentes.

Mais recentemente têm surgido pastilhas de MDMA/ecstasy com quantidades de MDMA muito acima da dose recomendada. Por esse motivo, seja uma primeira experiências ou sejas tu um/a utilizador/a experiente, é importante começar devagar e com doses baixas. Por exemplo, divide a pastilha em quatro e espera pelos efeitos antes de decidires consumir mais. Sempre que possível analisa as tuas substâncias através de um serviço de drug checking.

Apoia as pessoas em crise psicológica

Independentemente da experiência de consumo de cada um/a, fruto de aspectos que têm que ver com o ambiente, com características das substâncias, ou até com o estado de humor prévio de quem consome, por vezes podem ocorrer episódios de emergência psicológica associados ao uso de substâncias.

Situações difíceis como essa também podem surgir devido a outros desafios da participação em festivais como a fadiga, desnutrição/desidratação, desorientação, vitimização, etc. Infelizmente, ainda é baixa a probabilidade de encontrares nos festivais serviços especializados neste tipo de apoio. No entanto, muitas situações podem ser positivamente apoiadas se fores capaz de apresentar uma presença calma, se ofereceres companhia e se procurares criar um espaço seguro para a pessoa em crise.

Hidrata-te e refresca-te!

Um dos riscos a que podes estar exposto/a num festival de Verão é o golpe de calor. A conjugação entre o calor ou exposição ao sol, o consumo de álcool ou outras drogas e a actividade física intensa podem contribuir para aumentar os níveis de desidratação do teu corpo e levar ao aumento de temperatura corporal, com graves riscos para a saúde, podendo mesmo colocar-te em risco de vida. Por esse motivo é fundamental ires bebendo água ou bebidas isotónicas (no máximo 0.5l/h) para manteres o equilíbrio hídrico e fazeres pausas na dança para descansares à sombra e arrefeceres.

Cuida de ti e dos/as teus/tuas amigos/as

Em festivais de Verão é importante cuidares do teu bem-estar, mas também estares atento/a aos/às tuas amigos/as. Podes fazer a diferença na sua experiência, dando-lhes conforto e segurança, socorrendo-os/as ou apoiaando-os/as em situações potencialmente perigosas. Mantenham o contacto e combinem pontos de encontro para o caso de ficarem sem bateria nos telemóveis.

Sexo seguro e consentido é mais divertido

Neste eventos surge também a possibilidade de se conhecerem novas pessoas e não é raro surgirem oportunidades de sedução e relacionamentos sexuais, ou mesmo para o início de relações mais duradouras. No entanto, lembra-te que a atractividade de determinada pessoa nada diz sobre a sua saúde. Usa preservativo para evitares a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis e eventuais gravidezes indesejadas.

Lembra-te também que sexo diz respeito a relações entre duas ou mais pessoas adultas que são previamente, continuamente, activamente e sobriamente consentidas. Sexo sem consentimento é violação. Em caso de dúvida, não avances, pergunta se a pessoa está confortável com a situação. Se a pessoa estiver claramente intoxicada ou inanimada ajuda-a e garante a sua segurança.

Cuida dos teus ouvidos

Outro risco acrescido dos festivais é a exposição prolongada a música com volume elevado. Por esse motivo, é fundamental que consideres algumas medidas para prevenir a perda de audição ou tinnitus. Por mais que o som seja incrível, evita dançar junto às colunas, faz pausas, procura locais menos expostos ao som para descansares e não converses na pista de dança.

É importante também usar tampões auditivos porque reduzem alguns decibéis de som sem comprometerem a qualidade da música. Os tampões podem também ser bons aliados para uma noite de sono mais descansada numa zona de campismo ruidosa.

Reduz o lixo e protege o ambiente

É importante que penses na tua pegada ecológica quando vais a festivais de Verão, principalmente àqueles que acontecem em zonas naturais remotas. Não deites as beatas dos cigarros para o chão e não “abandones” o teu lixo nem a tua tenda. Recicla, reutiliza copos ou outros bens e contraria a cultura dos bens descartáveis.

Por último, diverte-te e nunca desperdices um bom festival! Se encontrares um InfoHub da Kosmicare não hesites em procurar-nos para obteres informação, preservativos, material de redução de riscos, para analisares as tuas substâncias ou, simplesmente, para conversar e relaxar. Até já!

