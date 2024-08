Guia Noisey para o Carnaval de rua em São Paulo

Todo Carnaval é a mesma coisa: você passa semanas procurando os melhores rolês, confirma presença em um milhão de bloquinhos que acha legal no Facebook e, no fim, acaba confundindo horários e dias e colando nos que os seus amigos quiseram ir, mesmo. Mas em 2019, o Carnaval do Fim do Mundo, todo brasileiro tem o direito (não, o dever) de curtir a festa da carne em toda a sua potência porque não dá pra saber quando teremos a oportunidade de sermos felizes desse jeito de novo.

Então, nesse ano apocalíptico, pra te dar uma ajudinha a se organizar melhor nos cinco dias mais esperados do ano, o Noisey resolveu fazer um guia enxuto e sensato dos rolês mais legais do Carnaval de rua de São Paulo. Pega seu glitter, sua pochete e sua água (importantíssimo) e acompanhe abaixo a lista dos bloquinhos que valem a pena colar nesse Carnaval 2019.

Sábado, 2/3

Tarado ni Você (11h, Bar Brahma)

O bloco, que nasceu como uma homenagem a Caetano Veloso, completa em 2019 cinco anos partindo do famoso cruzamento entre a Avenida Ipiranga e a São João.

João Capota na Alves (11h, Rua Artur de Azevedo)

Prepare a fantasia pra colar em um dos blocos tradicionais do novo carnaval de rua de São Paulo, o Capota na Alves, que completa 12 anos de existência nesse 2019.

Bloco Beatloko (12h, Avenida Marquês de São Vicente)

Vai rolar Djonga, Cynthia Luz, Drik Barbosa, Xamã e mais uma galera boa no bloco mais raps do nosso Carnaval.

Bloco da Kevin (12h, Rua Augusta)

Oriundo da festa LGBT Kevin, que acontece no ZIG Club, o bloco desfila pela primeira vez nesse sábado e tem como atração principal a cantora Lia Clark.

Minhoqueens (13h, Praça da República)

Esse é pra você ativar seu modo mais poc possível e ir coberto de make com glitter. O Minhoqueens promete tocar todos os hits que farão o carnaval das gays: Pabllo Vittar, Glória Groove, Ludmilla e tudo o mais.

Unidos do BPM (15h, Praça da Sé)

Fritar nunca é demais. Em seu quarto anos de existência, o Unidos do BPM vai contar com sets do Tessuto, Ella de Vuono e DJ Mau Mau.

Animalia (15h, Praça da República)

Falando em fritar, também dá pra derreter no bloco Animalia, feito por um grupo LGBT+ de mesmo nome que conta com performances, projeções e DJ sets.

Zumbiido Afropercussivo (15h, Largo do Paissandú)

O bloco Zumbiido Afropercussivo se define como um “bloco preto”, ou seja, é composto somente por pessoas pretas e com sonoridades e elementos da cultura negra.

Domingo, 3/3

Bloco Explode Coração (11h, Praça da República)

O bloco que vai fazer São Paulo virar Bahia (quer dizer, a gente pode tentar, né?) desfila pelo centro no domingo, trazendo à tona a memória de Marielle Franco e o mestre Moa do Katendê.

Helipa LGBT+ (13h, Largo do Arouche)



O fluxo mais democratizado das periferias paulistanas vem ao centro da cidade. Pode se preparar pro fervo.

Bloco Afro Ilú Obá de Min (14h, Alameda Barão de Piracicaba)

Depois de um ensaio na sexta-feira, o bloco afro da bateria de mulheres Ilú Obá de Min desfila oficialmente no domingo.

Bloco das Gloriosas (16h, Praça da República)

Lexa, Lia Clark, Mulher Pepita, Mia BadGyal e muitas outras cantoras LGBT+ estrelam no bloco organizado por Gloria Groove.

Segunda, 4/3

Espetacular Bloco Charanga do França (9h, Rua Imaculada Conceição)

Acordar cedo de ressaca vai valer a pena, prometo. Thiago França e companhia limitada agitam a Santa Cecília bem cedo pra estrear a segunda-feira de Carnaval.

Bloco Esfarrapado (10h, Rua Treze de Maio)

Bloco mais antigo de São Paulo, o Esfarrapado mantém a tradição de tocar marchinhas pelas ruas do Bixiga neste Carnaval.

Domingo Ela Não Vai (11h, Avenida Tiradentes)

A cantora Mel (ex-Candy Mel, da Banda Uó) e Diego Moraes e mais um bocado de DJs se apresentam no colorido Domingo Ela Não Vai.

Carnaval Gop Tun (14h, Avenida Ipiranga)

Outra baguncinha eletrônica pra você que gosta de fritar debaixo do sol. A concentração é na frente do Orfeu, no Copan.

Bandida Coletivo (12h, Praça Ministro Costa Manso)

O coletivo de DJs que buscam o protagonismo feminino nos beats vai estrear seu bloco no dia 4.

Blocu (15h, Pátio do Colégio)

Organizado pela dupla Venga, Venga, o bloco também vai contar com apresentações de BADSISTA, Lei Di Dai, Mariana Mats e outros.

Terça, 5/3

Sai, Hétero! (13h, Rua Augusta)

Dispensando os homofóbicos e os mimimis dos héteros, o bloco Sai, Hétero! só traz o melhor do pop-poc-lacrador pra encerrar o seu Carnaval (na semana oficial, pelo menos).

Bloco da Pabllo (16h, Avenida Tiradentes)

Organizado pela única diva possível, o bloco convida a angolana Titica e a argentina Lali, entre outros artistas brasileiros como Mateus Carrilho, Aetuza Lovi e Kika Boom, pra fazer as gays dançarem por mais um dia.

SP Beats (15h, Avenida Tiradentes)

O SP Beats junta os principais coletivos e festas eletrônicas de São Paulo (como Mamba Negra, Carlos Capslock e Metanol) em um só bloco no centro. Não perca essa fritaceira.

Bloco D.Rrete (15h, Alameda Olga)

A D.Edge curte um Carnaval e, a partir de domingo, vai desfilar blocos ter afters no clube. Na terça, eles encerram sua programação de rua com sets do Renato Ratier e André Torquato.

